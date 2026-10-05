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CASO EPSTEIN

Família de vítima de Epstein aparece em anúncio direcionado contra deputado republicano nos EUA

O anúncio é direcionado ao deputado Jeff Crank, criticado por bloquear a divulgação de arquivos federais relacionados a Epstein

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Jeffrey Epstein em fotFamília de vítima de Epstein aparece em anúncio direcionado contra deputado republicano nos EUAo de 2019Jeffrey Epstein em fotFamília de vítima de Epstein aparece em anúncio direcionado contra deputado republicano nos EUAo de 2019 - Foto: Divulgação/Departamento de Polícia de Palm Beach/ AFP/arquivo

Um candidato democrata ao Congresso por um distrito competitivo do Colorado lançou um anúncio nesta segunda-feira, 5, que apresenta a família de Virginia Giuffre, uma das vítimas mais notórias do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

O anúncio é direcionado diretamente ao deputado Jeff Crank, criticando-o por bloquear a divulgação de arquivos federais relacionados a Epstein e acusando-o de se recusar a se encontrar com os parentes de Giuffre.

"Jeff Crank acobertou os crimes de Epstein para proteger Donald Trump", diz Sky Roberts, irmão de Giuffre, que morreu por suicídio no ano passado . "Ele não tem o direito de estar no Congresso."

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Roberts e sua esposa, Amanda, que também aparece no vídeo, são eleitores de Crank, republicano que enfrenta uma difícil disputa pela reeleição contra Jessica Killin, veterana do Exército e ex-assessora parlamentar de legisladores democratas.

"Classe Epstein"
Epstein e seus crimes emergiram como uma questão central nas eleições de meio de mandato deste ano, com candidatos de todo o país criticando duramente seus oponentes por suas posições sobre a divulgação dos arquivos e seus laços com doadores e apoiadores associados a ele.

Uma análise do New York Times identificou pelo menos 35 disputas para o Congresso com anúncios de TV ou digitais que mencionavam "Epstein" desde janeiro de 2026. Muitos apresentavam candidatos concorrendo contra o que chamavam de "classe Epstein"

Mas o anúncio no Quinto Distrito Congressional do Colorado é único porque apresenta depoimentos de familiares de uma das vítimas mais conhecidas de Epstein.

Falando diretamente para a câmera, o casal afirma que pediu repetidamente para ver Crank, mas teve o pedido negado. O vídeo termina com uma imagem do encontro deles com Killin.

"Quando teve a oportunidade de expor a verdade e divulgar os arquivos de Epstein, ele votou repetidamente para encobri-los", diz Roberts no anúncio.

Crank não assinou a petição bipartidária de desobstrução que ajudou a forçar uma votação sobre a divulgação dos arquivos, e votou contra a apreciação da Lei de Transparência dos Arquivos Epstein no plenário da Câmara. Na votação final, no entanto, Crank juntou-se a quase todos os membros da Câmara para aprovar a legislação.

Não foi possível contatar imediatamente um porta-voz da campanha de Crank para comentar o assunto.

Em entrevista, o casal afirmou que acabou se reunindo com o diretor distrital de Crank. Eles também participaram de protestos contra Crank e de coletivas de imprensa em frente ao seu escritório em Colorado Springs, pressionando-o a defender maior transparência em relação aos arquivos.

Eles foram motivados pela morte de Giuffre e pelo desejo de dar continuidade à sua luta para expor Epstein, dizem no anúncio. Eles estavam pressionando Crank a assinar a petição bipartidária de desobstrução que abriria caminho para que a legislação fosse levada à votação no plenário.

Roberts, que se identificou como independente, disse que conversou com cerca de 20 legisladores de ambos os partidos. Mas não com Crank.

"No fim das contas, o mínimo que se espera deste trabalho, nesta função, é ouvir os eleitores", disse Roberts. "Como você pode se manter fiel aos seus eleitores e votar de acordo com as necessidades deles se você não tem ideia de quais são essas necessidades?"

Giuffre foi a primeira vítima de Epstein a tornar o caso público, o que fez anos depois de processá-lo anonimamente, bem como Ghislaine Maxwell , sua cúmplice, por recrutá-la para sua rede de tráfico sexual quando ela era menor de idade.

Ela acusou Epstein e Maxwell de a terem forçado a ter relações sexuais com o Príncipe Andrew, agora conhecido como Andrew Mountbatten-Windsor, e mais tarde o acusou de agressão e abuso sexual.

Ele negou veementemente as acusações, mas renunciou às suas funções reais em 2019, em meio à tempestade pública. No início deste ano, ele foi preso em conexão com uma investigação sobre acusações de má conduta em cargo público relacionadas aos seus vínculos com Epstein.

Com o anúncio, os democratas buscam obter vantagem em uma disputa que se tornou cada vez mais acirrada, à medida que o cenário nacional se volta contra os candidatos republicanos.

Os republicanos detêm o distrito de Colorado Springs, que cresce rapidamente, desde a sua criação em 1973. Mas, este ano, os democratas incluíram a disputa em sua lista de alvos, um sinal de que o partido acredita que Killin pode conquistar a cadeira.

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