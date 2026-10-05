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CASO EPSTEIN Família de vítima de Epstein aparece em anúncio direcionado contra deputado republicano nos EUA O anúncio é direcionado ao deputado Jeff Crank, criticado por bloquear a divulgação de arquivos federais relacionados a Epstein

Um candidato democrata ao Congresso por um distrito competitivo do Colorado lançou um anúncio nesta segunda-feira, 5, que apresenta a família de Virginia Giuffre, uma das vítimas mais notórias do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

O anúncio é direcionado diretamente ao deputado Jeff Crank, criticando-o por bloquear a divulgação de arquivos federais relacionados a Epstein e acusando-o de se recusar a se encontrar com os parentes de Giuffre.

"Jeff Crank acobertou os crimes de Epstein para proteger Donald Trump", diz Sky Roberts, irmão de Giuffre, que morreu por suicídio no ano passado . "Ele não tem o direito de estar no Congresso."

Roberts e sua esposa, Amanda, que também aparece no vídeo, são eleitores de Crank, republicano que enfrenta uma difícil disputa pela reeleição contra Jessica Killin, veterana do Exército e ex-assessora parlamentar de legisladores democratas.

"Classe Epstein"

Epstein e seus crimes emergiram como uma questão central nas eleições de meio de mandato deste ano, com candidatos de todo o país criticando duramente seus oponentes por suas posições sobre a divulgação dos arquivos e seus laços com doadores e apoiadores associados a ele.

Uma análise do New York Times identificou pelo menos 35 disputas para o Congresso com anúncios de TV ou digitais que mencionavam "Epstein" desde janeiro de 2026. Muitos apresentavam candidatos concorrendo contra o que chamavam de "classe Epstein"

Mas o anúncio no Quinto Distrito Congressional do Colorado é único porque apresenta depoimentos de familiares de uma das vítimas mais conhecidas de Epstein.

Falando diretamente para a câmera, o casal afirma que pediu repetidamente para ver Crank, mas teve o pedido negado. O vídeo termina com uma imagem do encontro deles com Killin.

"Quando teve a oportunidade de expor a verdade e divulgar os arquivos de Epstein, ele votou repetidamente para encobri-los", diz Roberts no anúncio.

Crank não assinou a petição bipartidária de desobstrução que ajudou a forçar uma votação sobre a divulgação dos arquivos, e votou contra a apreciação da Lei de Transparência dos Arquivos Epstein no plenário da Câmara. Na votação final, no entanto, Crank juntou-se a quase todos os membros da Câmara para aprovar a legislação.

Não foi possível contatar imediatamente um porta-voz da campanha de Crank para comentar o assunto.

Em entrevista, o casal afirmou que acabou se reunindo com o diretor distrital de Crank. Eles também participaram de protestos contra Crank e de coletivas de imprensa em frente ao seu escritório em Colorado Springs, pressionando-o a defender maior transparência em relação aos arquivos.

Eles foram motivados pela morte de Giuffre e pelo desejo de dar continuidade à sua luta para expor Epstein, dizem no anúncio. Eles estavam pressionando Crank a assinar a petição bipartidária de desobstrução que abriria caminho para que a legislação fosse levada à votação no plenário.

Roberts, que se identificou como independente, disse que conversou com cerca de 20 legisladores de ambos os partidos. Mas não com Crank.

"No fim das contas, o mínimo que se espera deste trabalho, nesta função, é ouvir os eleitores", disse Roberts. "Como você pode se manter fiel aos seus eleitores e votar de acordo com as necessidades deles se você não tem ideia de quais são essas necessidades?"

Giuffre foi a primeira vítima de Epstein a tornar o caso público, o que fez anos depois de processá-lo anonimamente, bem como Ghislaine Maxwell , sua cúmplice, por recrutá-la para sua rede de tráfico sexual quando ela era menor de idade.

Ela acusou Epstein e Maxwell de a terem forçado a ter relações sexuais com o Príncipe Andrew, agora conhecido como Andrew Mountbatten-Windsor, e mais tarde o acusou de agressão e abuso sexual.

Ele negou veementemente as acusações, mas renunciou às suas funções reais em 2019, em meio à tempestade pública. No início deste ano, ele foi preso em conexão com uma investigação sobre acusações de má conduta em cargo público relacionadas aos seus vínculos com Epstein.

Com o anúncio, os democratas buscam obter vantagem em uma disputa que se tornou cada vez mais acirrada, à medida que o cenário nacional se volta contra os candidatos republicanos.

Os republicanos detêm o distrito de Colorado Springs, que cresce rapidamente, desde a sua criação em 1973. Mas, este ano, os democratas incluíram a disputa em sua lista de alvos, um sinal de que o partido acredita que Killin pode conquistar a cadeira.

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