SAÚDE Família de vítima do acidente no Mirabilandia aguarda parecer médico para transferência Dávine Muniz está internada desde a última sexta-feira (22) no Hospital da Restauração

Dávine Muniz, a professora de inglês vítima de um acidente no parque de diversões Mirabilandia na semana passada, aguarda liberação dos médicos do Hospital da Restauração para que seja transferida ao Hospital São Marcos, situado no bairro da Boa Vista, no Recife.

A escolha, segundo a advogada que representa a família, Sandra Filizola, é baseada nas necessidades neurológicas da mulher, que sofreu um traumatismo cranioencefálico ao ser arremessada de um brinquedo enquanto se divertia na companhia de uma amiga.

Os custos hospitalares na segunda unidade de saúde, que é privada, serão pagos pelo parque de diversões.

"Queremos neste momento o melhor para ela. Neste caso, um hospital que tem suporte para atendimento neurológico. O parque disponibilizou o Hospital São Marcos e a família está concordando, apenas precisando do 'ok' dos médicos do HR e um parecer favorável. A família quer e o parque está oferecendo essa transferência", detalha Sandra.

A ida da paciente, no entanto, ainda não tem previsão para acontecer, por ausência de notícias sobre seu estado de saúde por parte do Hospital da Restauração.

"Não conseguimos informação dos médicos do HR", diz a advogada.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Hospital da Restauração, mas não foi respondida até a veiculação desta matéria.

