luto Família de Ziraldo pede estátua em homenagem a desenhista ao prefeito Eduardo Paes Velório de artista acontece neste domingo no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio

A família do desenhista Ziraldo disse, durante o velório do artista no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio, que sonha com uma estátua em homenagem ao artista. A filha dele, a diretora de cinema Fabrizia Pinto, disse que a ideia surgiu como um sonho antigo de ver a imagem do pai ao lado de seu grande amigo, Carlos Drummond de Andrade.

--- Há muitos anos, sonho que meu pai tenha uma estátua no Rio de Janeiro como a do Drummond. É um sonho antigo --- afirmou Fabrizia.

O desejo, e pedido, de homenagear o pai chegou ao prefeito Eduardo Paes, que esteve na cerimônia de despedida.

Paes, que descreveu o desenhista como o “mineiro que mudou o Rio” afirmou que Ziraldo “merece todas as homenagens possíveis”.

---- Ziraldo é um mineiro que marcou a história do Rio de Janeiro e construiu um legado, de educador, de homem da cultura e de pessoa interessante que era. Uma vida bem vivida. Merece todas as homenagens possíveis --- disse o prefeito.

