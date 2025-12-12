A- A+

ALERTA NOS ESTADOS UNIDOS Família deixa os EUA após filho usar nova droga: entenda o que é a 7-OH, que coloca país em alerta De acordo com a FDA, além do potencial para dependência e abuso, após ingerido em altas concentrações, o opiode pode também pode também causar ansiedade, depressão, desconforto gastrointestinal e insônia

Uma nova droga vem chamando atenção nos Estados Unidos nos últimos meses, chamada de 7-hidroximitraginina, ou 7-OH. Originado a partir da planta kratom (Mitragyna speciosa), em sua forma sintética esse composto químico se torna um poderoso opioide.

A Food and Drug Administration (FDA) lançou um alerta aos danos graves causados por produtos que contêm 7-OH, como comprimidos, gomas, misturas para bebidas e doses injetáveis.

Recentemente, uma mulher decidiu se mudar do estado do Arizona, nos EUA, após o filho de 21 anos desenvolver dependência química no opioide. Os pais descobriram que ele comprava 7-OH em um posto de gasolina.

"Ele estava tendo alguns problemas de ansiedade e um amigo lhe contou sobre essa droga", disse a mãe do jovem,

A procuradora-geral do Arizona, Kris Mayes, chamou, nesta semana, o 7-OH de "heroína de posto de gasolina".

"Esses produtos são realmente perigosos e basicamente agem como opioides sintéticos, e eu já ouvi relatos de pais cujos filhos se tornaram viciados nesses produtos vendidos sem receita em todo o estado", explica Mayes, em um comunicado.

Opioides são drogas que agem diretamente no cérebro, na medula espinhal e no corpo ao se ligarem a receptores específicos, bloqueando os sinais de dor e liberando neurotransmissores que causam bem-estar e euforia momentâneos.

Até setembro deste ano, o Departamento de Serviços de Saúde do Estado do Texas (DSHS), estado vizinho ao Arizona, havia recebido 192 relatos de exposição a kratom ou outro produto contendo 7-OH. Em comparação com 107 em todo o ano de 2024 e 122 em todo o ano de 2023.

Riscos do opioide 7-OH

De acordo com a FDA, além do potencial para dependência e abuso, após ingerido em altas concentrações, o opioide pode também causar ansiedade, depressão, desconforto gastrointestinal, insônia, convulsões e sintomas de abstinência, como inquietação, dores no corpo, fadiga, irritabilidade e suores frios.

"O 7-OH não é aprovado pela FDA para qualquer uso medicinal e é ilegal como suplemento alimentar ou quando adicionado a alimentos convencionais, pois não atende aos padrões de segurança apropriados", diz a agência.

Veja também