RIO DE JANEIRO Família denuncia maus-tratos contra criança em creche; foto mostra menino amarrado com fita adesiva Episódio foi denunciado por uma tia do menino numa rede social

A família de um menino de 3 anos denuncia maus-tratos sofridos por ele na Creche municipal Teresa de Lisieux, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.



O episódio veio à tona nesta quinta-feira, após uma tia do garoto fazer uma postagem numa rede social. Uma foto compartilhada mostra o garoto com as mãos atadas por fita adesiva e uma mulher ao seu lado, segurando mais um pedaço do material. De acordo com a tia, ele teve também a boca vedada pelo adesivo.

"Isso aconteceu em março e os pais da criança só ficaram sabendo hoje, dia 05/06/2025. Meu sobrinho começou a mostrar um comportamento estranho em casa", diz um trecho da postagem.



A Prefeitura de Duque de Caxias afirmou que "repudia veementemente qualquer forma de violência nas unidades escolares e reforça que não compactua com práticas que violem os direitos das crianças, assim como a Secretaria municipal de Educação", disse em nota.

Famílias denuncia maus-tratos contra criança em creche municipal em Duque de Caxias, no Rio - Foto: reprodução/redes sociais

Segundo o governo municipal, as Auxiliares de Desenvolvimento da Educação Básica (Adebs) envolvidas no caso foram demitidas e a diretora da creche será exonerada.

Além disso, a prefeitura informou ainda que "foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar rigorosamente o ocorrido e responsabilizar todos os envolvidos".

