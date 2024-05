A- A+

INFECÇÃO Família é internada com vermes parasitas após comer carne de urso nos EUA; entenda Os testes moleculares descobriram que as larvas da carne de urso tinham sido congeladas num congelador doméstico durante mais de 15 semanas

Em um relatório divulgado esta semana, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) revelou que seis pessoas que compartilharam uma refeição contendo carne de urso congelada foram diagnosticados com triquinelose, uma doença zoonótica parasitária.

Um dos pacientes, de 29 anos deu entrada no hospital sentindo febre, fortes dores musculares, edema periorbital ou inchaço ocular e eosinofilia ou condição de níveis elevados de eosinófilos, um tipo de glóbulo branco.

Segundo o relatório, uma semana antes do aparecimento dos sintomas, o paciente e outras oito pessoas compartilharam uma refeição que incluía carne de urso preto congelada por 45 dias antes de ser grelhada e servida malpassada com vegetais cozidos com a carne.

Uma investigação sobre o incidente encontrou seis casos de triquinelose, incluindo dois em pessoas que consumiram apenas vegetais. A triquinelose é uma infecção parasitária causada pelas larvas da triquinela, um tipo de lombriga. Normalmente, a carne contaminada com larvas de triquinela vem de animais carnívoros, como ursos, javalis ou morsas.

Os testes moleculares descobriram que as larvas da carne de urso tinham sido congeladas num congelador doméstico durante mais de 15 semanas e que as larvas eram trichinella nativa, uma espécie resistente ao congelamento.

O CDC alerta que cozinhar adequadamente é a única forma confiável de matar os parasitas triquinelas e que a carne infectada pode contaminar outros alimentos.

“Depois que alguns membros da família começaram a comer a carne e perceberam que ela estava malcozida, a carne foi cozida novamente antes de ser servida novamente”, disse o CDC

O órgão ainda revelou que todas as seis pessoas se recuperaram. Nos EUA, a triquinelose raramente é relatada. A maioria dos casos relatados diz respeito ao consumo de carne de caça selvagem.

De Janeiro de 2016 a Dezembro de 2022, ocorreram sete surtos de triquinelose nos EUA que foram notificados ao CDC, incluindo 35 casos prováveis e confirmados. A carne de urso foi a fonte suspeita ou confirmada de infecção na maioria desses surtos, disse o CDC.

