Família exige ''respostas'' de Israel sobre crianças reféns em Gaza

A- A+

A família de duas crianças ainda mantidas reféns em Gaza exigiu, na noite desta segunda-feira (3), "respostas" do governo de Israel, dois dias após a libertação do pai, Yarden Bibas, no âmbito do acordo de trégua com o Hamas.

Yarden Bibas, de 35 anos, foi libertado no sábado após mais de 15 meses cativo em Gaza, sem sua esposa, Shiri, de origem argentina, e seus dois filhos, Kfir e Ariel, que tinham respectivamente oito meses e quatro anos de idade.

O Hamas afirmou, em novembro de 2023, que tanto a mãe quanto os dois meninos morreram em um bombardeio israelense, mas o exército não confirmou as mortes e muitos israelenses se agarram à esperança de que ainda estejam vivos.

Assim como Yarden, sua esposa Shiri e as duas crianças foram capturadas e levadas para Gaza por combatentes islamistas em 7 de outubro de 2023, durante o ataque do Hamas no sul de Israel.

Os dois meninos, Kfir e Ariel, tornaram-se o símbolo do sofrimento dos reféns na Faixa de Gaza.

Kfir é o mais jovem das 251 pessoas sequestradas nesse dia. Ele tem agora dois anos e seu irmão, cinco. O pai foi sequestrado em um momento diferente do restante da família e eles não foram mantidos juntos.

"Não toleraremos mais a incerteza. Exigimos respostas", disse Dana Silberman-Sitton, irmã de Shiri Bibas, em uma declaração pública no hospital Sheba de Ramat-Gan.

O destino dos meninos e de sua mãe preocupa muito em Israel. Os três estão na lista dos 33 reféns que devem ser libertados durante a primeira fase do acordo de cessar-fogo, que começou em 19 de janeiro. Mas Israel advertiu que oito deles morreram, sem especificar quais.

"É responsabilidade do governo e do Estado com Shiri, Ariel e Kfir. Com Yarden. Comigo e com toda nossa família", acrescentou Sitton, com a voz embargada.

"E também com todos os cidadãos de Israel que observam e se perguntam se o Estado de Israel sabe proteger seus filhos e filhas. Se o Estado de Israel é capaz de fazer com que todos retornem para casa", declarou.

Nesta primeira manifestação da família Bibas desde a libertação de Yarden, sua irmã Ofri Bibas-Levy pediu perdão ao irmão.

"Lamento, Yarden, que tenha demorado tanto. Lamento que você esteja aqui e não Shiri, Ariel e Kfir. Não os abandonamos. Não perdemos a esperança. Shiri, Ariel e Kfir, nos fazem tanta falta e estamos esperando por vocês", disse Bibas-Levy.

As imagens divulgadas pelo Hamas em 7 de outubro de Shiri Bibas abraçando seus dois filhos em frente à sua casa comoveram Israel.

Militantes de esquerda e apoiadores da paz com os palestinos, os pais de Shiri Bibas, Yossi e Margit Silberman, originários respectivamente da Argentina e do Peru e moradores de Nir Oz, morreram em sua casa em chamas.

Veja também