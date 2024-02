Família fica desalojada por conta de enxurrada em Bom Conselho, Agreste de Pernambuco

A- A+

Por conta das fortes chuvas que atingem Pernambuco nesta sexta-feira (16), uma família está desalojada no município de Bom Conselho, no Agreste do Estado.



De acordo com a Defesa Civil do município, a estrutura da casa está muito danificada por conta de uma enxurrada que afetou a área em que a família reside. Os moradores seguem na residência de parentes enquanto aguardam por novas informações.

"A gente teve uma chuva torrencial por um período em torno de 45 minutos e 1h30, com uma chuva de 32 mm. Essa região que foi atingida é inclinada e, com o acúmulo da água em pouco tempo, os quintais foram transbordando e os muros romperam, um na consequência do outro", explicou o coordenador da Defesa Civil do município, Thiago Ferraz.

"Teve uma casa, em especial, que aconteceu o deságue para a rua. Foi a que mais sofreu danos. No levantamento que fizemos ontem à noite, foram cinco casas, com em torno de 20 pessoas afetadas, mas apenas uma família segue desalojada", completou.

Ainda que 20 pessoas tenham sido afetadas, não há feridos por conta das chuvas em Bom Conselho. Na manhã desta sexta-feira, equipes da Secretaria de Assistência Social estão no local para fazer o levantamento das pessoas que foram afetadas. Já a Secretaria de Infraestrutura e a Guarda Municipal seguem com o isolamento e avaliação da área.

Secretaria de Assistência Social realiza levantamento de afetados pelas fortes chuvas em Bom Conselho. - Foto: Defesa Civil de Bom Conselho

No Agreste, assim como no Sertão, a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) é de chuvas moderadas no decorrer do dia. No restante do Estado, é esperada uma diminuição do volume pluviométrico.

