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Solidariedade Família de menino de 11 anos mordido por tubarão abre vaquinha virtual; saiba como ajudar João Lucas Castor Nemesio Sales teve a perna amputada após incidente na praia de Piedade, na Região Metropolitana do Recife

A família do menino de 11 anos que foi mordido por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), abriu uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para apoiar na recuperação de João Lucas Castor Nemesio Sales.

Por conta da gravidade do incidente, o menino teve a perna esquerda amputada em cirurgia no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central da capital pernambucana.

A família de João Lucas está buscando junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) uma prótese para a criança. No entanto, a recuperação do menino precisará de outros cuidados e gastos.

Necessidades

Em vídeo publicado nas redes sociais nessa quinta-feira (4), a amiga da família Roberta Cazzoli divulgou a colaboração virtual em apoio a João Lucas.

"João Lucas é um milagre, ele lutou, sobreviveu e está cheio de vontade de viver. Só que a vida dele mudou para sempre", disse a amiga da família.

O menino mora em um conjunto de casas localizado em região estreita. A residência precisará passar por reformas para que ele tenha dignidade.

Outros gastos serão necessários para a compra de curativos especiais, medicações complementares, fisioterapia especializada e transporte adaptado para deslocamentos.

Até a tarde desta sexta-feira (5), a vaquinha já arrecadou mais de R$ 50 mil. A meta da família é um total de R$ 150 mil.

Como ajudar?

As doações em apoio a recuperação de João Lucas podem ser feitas usando a Chave Pix: [email protected]. Qualquer valor é válido para ajudar.

Outra opção é doar diretamente por meio do site da Vakinha.

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