Família morre soterrada após deslizamento de terra atingir casa em MG
A informação é do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que informou que o incidente ocorreu às 8h da manhã
Uma família morreu soterrada nesta terça-feira (10) após um deslizamento de terra atingir uma casa em Eugenópolis, Minas Gerais, a 700 metros da rodovia BR-356. A informação é do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que informou que o incidente ocorreu às 8h da manhã.
Quatro pessoas vieram a óbito: pai, mãe, e dois filhos do sexo masculino, de 15 e 20 anos.
A Defesa Civil confirmou que o incidente foi um deslizamento de terra devido às fortes chuvas na região.
Desde a última semana, chove forte nas cidades da zona da mata mineira. Na última segunda-feira (9) outro deslizamento de terra em Muriaé, a cerca de 20 quilômetros de Eugenópolis, também soterrou uma casa, deixando um homem morto.
Entre os escombros, os militares do Corpo de Bombeiros conseguiram realizar o salvamento de um filhote de gato.