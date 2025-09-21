Dom, 21 de Setembro

Família Murdoch está envolvida nas negociações do TikTok nos EUA, diz Trump

Eles são proprietários da Fox Corp., conglomerado midiático conservador

Rupert Murdoch aparece ladeado por seus filhos Lachlan (à esquerda) e James Rupert Murdoch aparece ladeado por seus filhos Lachlan (à esquerda) e James  - Foto: AFP/Getty Image

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista à Fox News neste domingo, 21, que Lachlan Murdoch, Michael Dell, da Dell Technologies, e Larry Ellison estão envolvidos nas negociações para assumir as operações do aplicativo chinês TikTok nos EUA.

A família Murdoch é proprietária da Fox Corp., conglomerado midiático conservador que é favorável a Trump. Na entrevista, o presidente americano afirmou ainda que Rupert Murdoch, de 94 anos, pode estar envolvido no acordo também.

