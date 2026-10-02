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ZONA SUL DO RECIFE Família pede justiça por jovem encontrada morta no bairro do Passarinho em protesto no Pina A vítima foi encontrada morta às margens da BR-101 na madrugada do dia 29 de agosto

Familiares e amigos de Maria Luiza da Silva Cabral, jovem de 19 anos encontrada morta no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife, realizaram um protesto na Avenida Herculano Bandeira, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, no início da noite desta sexta-feira (2).

A vítima foi encontrada morta às margens da BR-101 na madrugada do dia 29 de agosto.

Segundo informações do Blog do Magno, a manifestação tinha o objetivo de pedir justiça e cobrar o avanço nas investigações do caso. O protesto bloqueou a via com a queima de pneus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Recife (CBM-PE) informou que enviou uma viatura de combate até o local e deu suporte ao efetivo da Polícia Militar, que já estava atuando na ocorrência.

O protesto teve início por volta das 18h e foi finalizado às 20h45, de acordo com informações da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU). Os bombeiros apagaram os focos de fogo no local e liberaram a via em seguida.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, mas até o momento da publicação, não recebeu retorno. A Folha de Pernambuco também aguarda resposta da Polícia Civil sobre o andamento da investigação.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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