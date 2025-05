A- A+

DESAPARECIDO Recife: família procura comerciante que desapareceu quando saiu de Casa Amarela para trabalhar Homem é morador do bairro na Zona Norte da cidade e teria dito que pegaria um carro de aplicativo

Os familiares do comerciante João Carlos, morador do bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, estão à procura dele. Segundo os parentes, ele foi visto pela última vez na última segunda-feira (12).

Informações repassadas à redação da Folha de Pernambuco indicam que João teria saído da residência onde mora, alegando que pegaria um carro de aplicativo para ir ao trabalho, aonde ele sequer chegou.

Se vir ou souber informações sobre o desaparecido, você pode entrar em contato com a família através do número (81) 9. 9644-1393.

