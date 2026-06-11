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PROCURA-SE Família procura corretor que desapareceu após sair de casa para tomar sopa em Porto de Galinhas Homem desapareceu no dia 4 de junho

Um corretor desapareceu após sair de casa, em Porto de Galinhas, Litoral Sul de Pernambuco. João Filho Sales Melo de Mattos, de 42 anos, foi visto pela última vez por volta das 20h do dia 4 de junho, quando saiu de casa.

Segundo informações da família, ele estava dirigindo um carro preto da marca Peugeot. O veículo também não foi encontrado. A Folha de Pernambuco teve acesso ao boletim de ocorrência que foi registrado no último sábado (6).

Visto pela última vez

Quem prestou o boletim de ocorrência foi uma ex-companheira do corretor, identificada como Claudia Emmanuelle. Ela disse que, naquele sábado, recebeu uma mensagem via WhatsApp, enviada pela atual companheira dele, Yolanda Sampaio.

No dia em que desapareceu, ele teria chegado à residência onde mora com Yolanda, levando um lanche para ela. Posteriormente, saiu para tomar uma sopa. A partir daí, não teria mais retornado para casa.

Claudia disse ainda em depoimento que recebeu a informação de Yolanda que alguém teria entrado no imóvel e furtado um celular e um notebook pertencentes ao corretor. Yolanda teria tentado rastrear o aparelho, logo após saber do furto, mas o sistema apontou que o celular estava numa distância de três metros da casa.

Desde então, os familiares tentam contato com João, mas o aparelho encontra-se sem sinal, aparentemente desligado.

Nesta quinta-feira (11), os familiares do corretor compareceram à Delegacia de Porto de Galinhas para saber possíveis novidades sobre o paradeiro dele, mas não obtiveram atualizações.

O que diz a polícia?

A Folha procurou a Polícia Civil de Pernambuco para saber mais detalhes sobre o caso. Por meio de nota, a corporação informou que um inquérito policial foi instaurado e qualquer informação que possa auxiliar na localização do corretor deve ser repassada para a ouvidoria da Secretaria de Defesa Social (SDS), com garantia de sigilo absoluto ou na delegacia mais próxima.

A ouvidoria funciona de segunda a sexta das 7h às 19h, através dos números: 0800.081.5001 e (81) 9.9488-3455.

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