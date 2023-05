A- A+

DESAPARECIMENTO Família procura homem que desapareceu em Olinda no último sábado Jair Ferreira de Oliveira, de 58 anos, desapareceu na manhã do último sábado (6)

Os familiares de Jair Ferreira de Oliveira, de 58 anos, desaparecido desde as 10h do último sábado (6), buscam auxílio para encontrá-lo. O homem foi visto pela última vez na Rua Antônio Dias Barbosa, em Ouro Preto, Olinda, no Grande Recife, ao sair de casa para um passeio rotineiro. Jair usava camisa verde e short também verde e estampado com flores.

Como relatou Javanir Ferreira de Oliveira, irmã de Jair, à reportagem da Folha de Pernambuco, o homem possui deficiência cognitiva e precisa tomar remédios controlados diariamente. Ela contouque, como o irmão estava bem nos últimos tempos, ele costumava sair de casa para andar um pouco pelo bairro e sempre voltava rapidamente.

“Jair estava bem nos últimos tempos, tomando todos os remédios direito. Ele saía pelo bairro para andar um pouco e sempre voltava muito rápido, então não desconfiávamos de nada. Depois que ele saiu no sábado, não voltou mais. Estamos procurando por ele em todo lugar”, revelou.

Na última segunda-feira (8), a família registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil de Olinda. Conforme relatou Javanir, os oficiais disseram que fariam buscas. Ao mesmo tempo, parentes e amigos o procuraram em hospitais e centros psiquiátricos na Região Metropolitana do Recife, mas sem sucesso.

De acordo com Javanir, seu irmão já possui histórico de desaparecimento. Em 2012, ao sair de casa em um passeio, Jair não teria conseguido achar o caminho de volta e começou a perambular pela cidade. A família só o encontraria um ano e dois meses depois, internado no Instituto Psiquiátrico de Recife - hoje em dia desativado -, localizado na Avenida Conde da Boa Vista, na área central da capital pernambucana. O homem passava por cuidados médicos e já tomava remédios.

Angustiada, Javanir faz um apelo para que, quem o veja, contate a família o mais rápido possível para que ele possa ser trazido de volta para casa.

“É muito angustiante passar por tudo isso. Estamos procurando por todos os lugares e estamos desesperados. Quem tiver um bom coração e ver ele (Jair) andando em algum lugar, pode ligar para mim e nós iremos buscá-lo. Só queremos esse apoio porque não sabemos mais o que fazer”, disse Javanir.

Quem possuir informações a respeito do paradeiro de Jair pode entrar em contato com a família por meio dos números 3429.2530 (fixo) e (81) 98879.1600 (celular) ou discar 190 para contactar a Polícia diretamente.



Veja também

Reino Unido Jornal britânico processado por príncipe Harry pede desculpas durante julgamento