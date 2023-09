Família procura idosa desaparecida após sair para encontrar um homem no Catete

A- A+

A família de Maria de Lourdes Ferreira, de 65 anos, busca a idosa, que desapareceu após sair para encontrar um homem no Catete. A dona de casa se correspondia virtualmente com um brasileiro, também idoso, que morava nos Estados Unidos. No dia em que ela sumiu, teria ido encontrá-lo no bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro para que, no dia seguinte, ele fosse apresentado à família dela. O último contato dela com a filha foi neste sábado. O registro foi feito na 64ª DP (São João de Meriti) e, nesta segunda-feira, passou para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Segundo Aliny Lobo, amiga da família, Maria de Lourdes foi vista pela última vez no bairro São Francisco Xavier, na Zona Norte, onde mora sua filha, Carina Batista. Horas depois de ela sair de casa, outra amiga da filha recebeu um áudio em que a idosa dizia que estava passando mal perto de sua casa, na Baixada Fluminense.

— Ela é hipertensa, diabética e dizia que tinha tomado remédios. Mas a filha ficou desconfiada porque não parecia ser verdade. Amigos foram aos hospitais da região, ao lugar onde ela mora, ao endereço do Catete em que ela teria ido encontrar a pessoa, e nada. Ela mora no bairro Nova Campinas (em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense) e também não estava em casa. Um vizinho se certificou porque existe uma chave reserva. Estamos confiantes de que ela pode ser encontrada, mas a filha desconfia de cárcere privado — diz Aline.

Maria de Lourdes mantinha comunicação remota com o homem há cinco anos, segundo a família. A filha conta que eles já tinham se encontrado em 2020 e em 2021. Nos últimos dias a família tentou contato virtual com ele, mas não houve retorno.

— Quando entramos no Instagram dele, vimos que nos mesmos horários em que ligamos para ela, ele fez postagens de fotos aleatórias, de dias diferentes. Dava para ver porque ele usava roupas diferentes. Na rede social, ele tem foto com uma mulher. Também tentamos ir atrás e ela não retornou — diz Aliny Lobo.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Maria de Lourdes Ferreira pode entrar em contato com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (WhatsApp: 21 98322-0228).

