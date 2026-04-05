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Reino Unido Família real britânica aparece unida em missa do domingo de Páscoa Foi a primeira vez que a princesa Katherine assistiu à cerimônia de Páscoa desde que foi diagnosticada com um câncer

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A família real britânica apareceu unida neste domingo de Páscoa (5), ao assistir a uma missa em Windsor, a oeste de Londres, em sua primeira aparição pública desde a prisão do ex-príncipe Andrew, que não esteve presente.

Sob o sol da primavera no hemisfério norte, o rei Charles III, de 77 anos, e a rainha Camilla, acompanhados do príncipe William, da esposa dele, Katherine, e dos filhos do casal - George, Charlotte e Louis -, foram juntos à capela de São Jorge na propriedade de Windsor.

Também foi a primeira vez que a princesa Katherine assistiu à cerimônia de Páscoa desde que foi diagnosticada com um câncer, no começo de 2024.

William e Katherine com os filhos: George, Charlotte e Louis | Foto: Ben Stansall/AFP

Junto deles estavam o príncipe Edward e a princesa Anne, irmãos do monarca.

Dezenas de pessoas se reuniram em frente ao castelo para ver a família real, alguns desejando "Feliz Páscoa!", enquanto o príncipe, a princesa de Gales e seus três filhos saudavam a multidão, sorridentes.

Além de Andrew, declarado persona non grata pelos vínculos que teve com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, nem sua ex-esposa, Sarah Ferguson, nem suas duas filhas, Beatrice e Eugenie, foram à missa deste domingo.

Segundo uma fonte real, as filhas de Andrew Mountbatten-Windsor assumiram outros compromissos na Páscoa, com "o acordo e a compreensão do rei". Mesmo assim, estarão "presentes em futuras festas familiares", acrescentou a fonte.

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