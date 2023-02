A- A+

TERREMOTO NA SÍRIA Família síria acolhe bebê que nasceu sob os escombros do terremoto Pai, mãe e irmãos da bebê morreram no desabamento de seu prédio de quatro andares

Afraa al-Suwadi, uma menina que ficou órfã na Síria ao nascer sob os escombros do devastador terremoto do início de fevereiro, foi acolhida por sua nova família, disseram seus parentes à AFP.

O pai, a mãe e os irmãos da bebê morreram no desabamento de seu prédio de quatro andares devido ao terremoto que atingiu a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro, deixando um total de quase 46 mil mortos.

Familiares retiraram das ruínas a criança, nascida em meio aos escombros e ainda ligada à sua mãe, já morta, pelo cordão umbilical.

"É minha alma, minha vida e o mundo inteiro para mim", afirmou Khalil al-Suwadi, seu tio, com a menina no colo em uma tenda improvisada, enrolada em um cobertor e usando um gorro vermelho com um laço preto.





Khalil al-Suwadi é casado com a irmã do pai da bebê, que também é primo dele. A família decidiu chamá-la de Afraa, em homenagem à falecida mãe.

O vídeo de seu resgate viralizou nas redes sociais e na imprensa de todo o mundo.

Depois de passar dez dias internada em um hospital de uma cidade próxima a Jindires, Afraa fez um teste de DNA para confirmar sua relação com Khalil al-Suwadi.

"No dia em que nos disseram que poderíamos ficar com ela, minha alegria foi inigualável, indescritível", disse Suwadi, um dos que a encontraram sob os escombros.

"Esta menina é a memória viva do pai, da mãe, dos irmãos e irmãs", declarou, explicando que um dia, quando for mais velha, lhe contará a história do seu nascimento.

Veja também

Guerra na Ucrânia OMC constata resiliência do comércio mundial apesar de guerra na Ucrânia