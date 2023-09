A- A+

CAMARAGIBE Familiares de baleados em ação policial são ouvidos na Secretaria da Controladoria Geral do Estado Parentes vão conhecer métodos de segurança que poderão ser oferecidos pelo Governo do Estado

Os parentes das vítimas baleadas durante uma ação policial, na semana passada, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, e que resultou em oito mortes, foram recebidos, na manhã desta quarta (20), na sede da Secretaria da Controladoria Geral do Estado, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife, para conhecer os mecanismos de defesa que poderão ser oferecidos por parte do Governo do Estado.

Eles solicitam ao Governo a transferência de Ana Letícia, de 18 anos, que está grávida de sete meses, e internada no Hospital da Restauração para uma unidade particular que, segundo a advogada da família, Aline Maciel, teria segurança reforçada. A jovem de 18 anos foi atingida na cabeça após ser utilizada como escudo humano por Alex Silva, também conhecido como Alex Samurai.

Aline perdeu a visão de um olho e massa encefálica. Neste momento, permanece entubada e em coma induzido. O estado de saúde dela e do bebê são considerados estáveis.

Outra pauta da reunião é o pleito por policiamento próximo à residência da família, para garantir a segurança deles. A representante alega que confia no trabalho da Polícia Militar de Pernambuco e que a instituição não é representada pelas pessoas que deram autoria às oito mortes em Camaragibe.

“A Polícia Militar de Pernambuco não se resume às pessoas que praticaram todo esse transtorno, toda essa tragédia. Elas não representam a instituição. A gente ainda acredita na Polícia”, explicou.

Sobre um programa de proteção oferecido pelo Governo, que pretende colocar uma pessoa envolvida no caso em um local protegido e oculto, Aline diz que “ela até pretendem sair dali [de onde mora], mas se for pra um local que ela possa escolher”.



“O programa de proteção é muito bom, só que ele dura o tempo do processo. Quando ele acaba, a vida segue normalmente”, complementa ela.

O encontro aconteceria na sede do Ministério Público de Pernambuco, em Santo Amaro, mas acabou sendo transferido para o local citado no começo da reportagem. Os familiares receberam, segundo ela, ontem, uma visita de uma representante do MPPE, que não teria avisado sobre a mudança.

“Eu achei que como a representante do Ministério Público estivesse lá ontem, já poderia ter passado, uma vez que não entrou em contato comigo nem com o delegado do GOE. Como não foi passada essa informação, eu precisei entrar em contato com os meus clientes pra eles me esperassem onde eles estavam para que eu fosse me encontrar com eles e pudéssemos vir pra um novo endereço,” alegou.

Segundo o secretário-executivo de Direitos Humanos, Jayme Asfora, que recebeu a família, a determinação da governadora Raquel Lyra, em casos como este, é que a pessoa não pode ficar no local onde mora, por conta das possibilidades de insegurança.

“A proteção que pode ser preciso nesse caso é o reforço é da presença da polícia. No programa de proteção, a pessoa não pode ficar no local onde reside. Isso é para o bem dela própria, para manutenção da segurança. Se ela quer entrar no programa de proteção, vai ter que ficar no local isolado que ninguém pode saber onde é, nem eu, inclusive. A sede do programa é em um local sigiloso. Ela querer ficar sob a guarda do programa de proteção na casa onde reside, perto de onde houve os crimes não é possível”, explica.

De acordo com Maria Júlia Leonel, membro da comissão de direitos humanos OAB, além das cobranças por segurança, os familiares vão solicitar auxílio de custo para suprir as necessidades, por exemplo, de Ana Letícia.



“A gente sabe que tem uma pessoa que está internada, por exemplo, e existe um custo de um deslocamento. Então são coisas que extrapolam a proteção. São coisas básicas que se materializam. Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, porque, sobretudo aqui no Estado de Pernambuco, a gente não está acostumado a lidar com demandas como o que aconteceu em Camaragibe. Felizmente, a gente tem que torcer para que isso não vire uma prática. Então muita gente não está habituada a compreender quais são os programas de proteção que o Estado já tem. Então a gente já tem uma articulação do governo federal com o governo estadual que tem mecanismos de proteção. A gente precisa que a família tome conhecimento dessas medidas para vermos como é que conseguiremos viabilizar o custo de deslocamento para acompanhar a menina”, salientou.



Os familiares estão reunidos com o Secretário-executivo de Direitos Humanos, Jayme Asfora, representantes da OAB e representantes do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (Gajop)

Veja também

lazer Recife inicia obras do maior parque público da cidade, que será construído na Zona Sul