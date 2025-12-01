A- A+

TRAGÉDIA NO RECIFE Familiares de mãe e crianças mortas em incêndio no Recife tentam liberar corpos no IML Casal tinha histórico de brigas, segundo parentes da mulher. Incêndio aconteceu no último sábado (29), na Zona Oeste do Recife

A irmã e o pai de Isabele Gomes de Macedo, de 40 anos, compareceram ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, para dar continuidade à liberação dos corpos da irmã e dos quatro sobrinhos: Aline, de 7 anos; Adriel, de 4 anos; Aguinaldo, de 3 anos; e Ariel, de 1 ano.

Os cinco morreram no último sábado (29), em um incêndio, que teria sido provocado pelo pai das crianças e ex-companheiro de Isabele, na comunidade do Icauã, na Zona Oeste da capital pernambucana.

No IML, Jaqueline Gomes, irmã de Isabele, afirmou que o casal havia se separado na sexta-feira (28), um dia antes do incêndio.

“Minha mãe tinha ligado pra mim, dizendo que ele saiu de lá levando um bujão de gás e os 'troços' dele pra casa da mãe dele. Porém, ele voltou de madrugada e começou a agredir a minha irmã”, relatou Jaqueline.

Segundo a irmã, já fazia algum tempo que a vítima relatava agressões por parte do ex-companheiro.

“A gente ficava muito preocupado com ela, a gente sempre estava em cima dela. Meu pai, minha mãe, a gente sempre ia ajudando e pedindo pra ela sair daquele lugar”, relembrou a irmã.

Ainda de acordo com Jaqueline, o maior motivo das brigas do casal era a forma como o benefício do Bolsa Família, que estava em nome do suspeito, era utilizado.

“Ela sempre dizia que ele chegava muito violento. Ele recebia o dinheiro do Bolsa Família, que era no nome dele, pegava o dinheiro e ao invés de comprar as coisinhas dos meninos, leite, fralda, ele gastava. Porque ele dizia que tinha que ter dinheiro para o cigarro dele, para beber, para farrar. Ele saia na sexta e chegava no domingo, cheio de cachaça”, completou Jaqueline, que afirmou que a irmã já havia sido ameaçada pelo ex em outras discussões.

Josias Antônio, pai de Isabele Gomes, lamentou a morte da filha e dos netos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O pai de Isabele, Josias Antônio, lamentou a morte da filha e dos quatro netos.

“É muita violência e muita covardia desse cara, fazer isso com um próprio sangue, tirar a vida de quatro inocentes. Na delegacia ele disse que não tava arrependido quem fez, não apresentou remorso nenhum”.

Apesar de estar bastante abalado pela morte da filha e dos quatro netos, Josias disse que, se pudesse falar com o suspeito, não “partiria para a violência”.

“Eu daria um conselho para ele, não ia para a violência não, isso é com a polícia. Eu ia conversar: ‘existe Deus no seu coração, só que você não procura’. Uma coisa dessa não se faz com inocente. E outra, uma comunidade toda pegou fogo e está desamparada”, disse o pai.

