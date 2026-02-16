A- A+

Venezuela Familiares de presos políticos mantêm greve de fome na Venezuela As libertações estão acontecendo a conta-gotas. Há mais de um mês, familiares estão acampados em frente às prisões, aguardando a libertação de seus entes queridos

O governo da presidente interina Delcy Rodríguez anunciou um processo de libertações em 8 de janeiro, sob intensa pressão de Washington após a deposição de Nicolás Maduro em 3 de janeiro, em um ataque dos Estados Unidos.

"Meu corpo está começando a sentir. Sinto muita fraqueza, cansaço ao acordar. E bem, não consigo mais descansar. Dormir bem, nada disso. Meu corpo está começando a sentir os efeitos da falta de comida", disse Evelin Quiaro, de 46 anos.

Dez mulheres iniciaram a greve de fome em 14 de fevereiro na entrada das celas da Polícia Nacional, conhecida como Zona 7, em Caracas, onde as famílias estão acampadas.

Cerca de 60 presos políticos permanecem lá dentro e, segundo os familiares, também em greve de fome.

Seus rostos abatidos revelam fraqueza misturada com raiva, angústia e desespero. Estão deitadas em colchões enfileirados sob lonas improvisadas para se protegerem do sol escaldante.

"Até quando? Até quando vão nos manter assim?", lamenta Quiaro. "Estamos aqui há muito tempo, dormindo em barracas, vivendo em condições desumanas. As condições chegaram ao limite, e nós também", diz ela.

"Perigoso"

Na madrugada de 14 de fevereiro, 17 presos políticos foram libertados dessas celas, onde seu filho de 30 anos também está detido desde novembro de 2025, acusado de terrorismo, associação criminosa e financiamento do terrorismo.

"Estamos convencidas de que isso terá um efeito", afirma Quiaro.

Uma das mulheres precisou interromper a greve de fome devido à pressão alta, explica Rafael Arreaza, médico que as acompanha.

"É perigoso fazer greve de fome, especialmente considerando as condições em que estão, respirando poeira e sujeira da rua", explica Arreaza, que tentou, sem sucesso, visitar os prisioneiros. Um oficial "me pediu uma ordem judicial" para entrar, conta.

Enrolada em uma corrente, Narwin Gil, cujo cunhado está preso, mas cuja irmã foi libertada, bloqueia a passagem de um agente que chega com comida para os guardas no centro de detenção.

"Se nossos parentes não comem, eles também não deveriam comer", diz ao agente, que se afasta. "Chega, chega! E preciso que não sejam apenas um ou dois, mas todos, todos, todos na Venezuela" que precisam ser libertados, exige Gil. "Nenhum de nós quer estar aqui. Não queremos estar aqui."

"Exaustas"

As mulheres protestam contra o adiamento - por duas vezes - da aprovação de uma lei de anistia que, em teoria, inclui 27 anos do regime chavista. Espera-se que a lei leve à libertação de centenas de detidos.

A próxima sessão legislativa está marcada para 19 de fevereiro, quando se prevê o debate final sobre a legislação antes de sua aprovação.

É "terrível, terrível porque mudou nossas vidas", lamenta María Escalona, de 41 anos, cujo marido está detido desde setembro. "Meus filhos pequenos (de 8 e 9 anos) estão sofrendo porque não estão com o pai. Então é estressante, é preocupante. Já estamos exaustas com essa greve de fome".

Escalona espera que a lei seja analisada na quinta-feira. Mas não quer esperar mais. "Quero que sejam libertados agora. Tem que ser antes de quinta-feira".

O líder da oposição, Edmundo González Urrutia, que reivindica a vitória nas eleições presidenciais de 2024, reclamou de seu exílio em Madri.

"Por trás de cada preso político há uma família resistindo. Famílias em greve de fome! Elas fazem isso porque sentem que não têm outra opção. Fazem isso por dor e angústia", escreveu no X.

Mais de 600 presos políticos permanecem atrás das grades, e 444 receberam liberdade condicional desde 8 de janeiro, segundo a ONG Foro Penal.

