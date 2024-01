A- A+

EQUADOR Familiares de traficante equatoriano 'Fito' são presos e deportados da Argentina O líder da facção criminosa Los Choneros fugiu recentemente de uma prisão em Guayaquil e desatou uma onda de violência no Equador

Familiares do chefão do tráfico de drogas equatoriano Adolfo Macías, conhecido como "Fito", foram detidos no centro da Argentina e deportados, informou nesta sexta-feira (19) a imprensa local.

O líder da facção criminosa Los Choneros fugiu recentemente de uma prisão em Guayaquil e desatou uma onda de violência no Equador.

Sua esposa Mariela Peñarieta, de 48 anos, e os filhos Michelle Macías Peñarieta (21 anos), Ilse María Macías Peñarieta (12) e Lian Sejam Macías Peñarieta (4) estavam na província de Córdoba, informou o jornal La Nación citando fontes oficiais. O jornal Clarín informou que os quatro foram deportados na madrugada desta sexta-feira.

A fuga de "Fito", confirmada em 8 de janeiro, foi seguida por rebeliões nas prisões, sequestros e ataques com explosivos.

A espetacular invasão de homens armados à sede do canal TC durante uma transmissão ao vivo comoveu o país em 9 de janeiro.

O presidente Daniel Noboa declarou "conflito armado interno" e ordenar uma luta sem trégua contra cerca de 20 facções.

Estas organizações semeiam o terror no Equador e impõem seu poder a partir das prisões, em repostas às políticas repressoras do governo, em um país que há poucos anos era considerado tranquilo.

