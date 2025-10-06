Seg, 06 de Outubro

Familiares dos reféns israelenses pedem Nobel da Paz para Trump

O Nobel da Paz será entregue em 10 de outubro

Um busto do químico, engenheiro, inventor, empresário e filantropo sueco Alfred Nobel (1833-1896) é fotografado do lado de fora do Instituto Nobel Norueguês em Oslo, Noruega - Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

 

O Fórum das Famílias, principal organização de parentes dos reféns em Israel, pediu nesta segunda-feira (6) o Prêmio Nobel da Paz para o presidente americano Donald Trump, por sua "determinação em instaurar a paz" na região.

O Nobel da Paz será entregue em 10 de outubro.

Em uma carta enviada ao comitê Nobel norueguês, o Fórum das Famílias de reféns detidos em Gaza afirma que Donald Trump tornou "possível o que muitos diziam ser impossível".

"Nós os pedimos enfaticamente a atribuir o Prêmio Nobel da Paz ao presidente Trump, pois ele jurou não descansar nem deixar de atuar até que o último refém tenha retornado para casa", escreveu o Fórum em um comunicado.

Esse apelo ocorre enquanto negociações indiretas entre Israel e o Hamas começaram na segunda-feira no Egito, com base em um plano do presidente americano que visa libertar os reféns e encerrar a guerra em Gaza.

Trump declarou publicamente que desejava receber o Prêmio Nobel da Paz, embora os especialistas considerem suas chances muito reduzidas.

O presidente americano afirma que resolveu seis ou sete conflitos nos últimos meses, número que os especialistas consideram exagerado.

 


 

