Familiares e amigos bloqueiam trecho da PE-05 para cobrar buscas por homem desaparecido

Um grupo de manifestantes fecha trecho da PE-05, em Camargivbe, Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta quarta-feira (1º). Familiares e amigos pedem que a polícia dê maiores informações e se empenhe nas buscas por um homem de 38 anos que está desaparecido.

Morador de Aldeia, em Camaragibe, Paulo Roberto saiu para pescar, em 21 de janeiro, por volta das 6h, e desde então não foi mais visto e nem voltou para casa. A informação é do Camaragibe Agora.

Os manifestantes usaram entulhos e galhos de árvores em chamas para bloquear a via. Com o trecho fechado, uma longa fila de veículos se formou em um engarrafamento quilométrico. Passageiros não conseguem sair de ônibus e BRT do TI Camaragibe.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco e aguarda retorno.

