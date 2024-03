Familiares e amigos se despedem de vítimas de desabamento em enterro em Petrópolis

A- A+

Os corpos das quatro vítimas do desabamento no bairro do Alto Independência, em Petrópolis, na última sexta-feira, foram enterrados na manhã deste domingo no Cemitério Municipal de Petrópolis. Centenas de amigos e parentes se reuniram para dar o último adeus a Douglas José de Souza da Silva, de 24 anos, Ana Beatriz Casimiro, de 25 anos, Maria Lúcia Casimiro, de 67 anos, e Lucas Casimiro, de 9 anos.

A despedida foi marcada por muita emoção e aplausos ao final do sepultamento. Fabiano Casimiro, de 46 anos, pai de Ana Beatriz, chorou sobre o caixão e lamentou a morte da jovem:

— Minha filha tinha tantos sonhos, não sei porque aconteceu isso, meu Deus.

Assim como Fabiano, a avó da costureira, Maria Fátima Cosme, de 66 anos, foi às lagrimas ao ver o sepultamento da neta. A idosa foi abraçada e precisou ser amparada por duas pessoas que estavam no local.

— Minha neta, meu Deus, é a minha neta. Não consigo aceitar — afirmou Maria Fátima.

Já a família de Douglas abriu o caixão, pouco antes do enterro, para olhar pela última vez para o rosto do promotor de vendas.

— Eu perdi tudo, tudo na minha vida — queixou-se Jonathan Oliveira, de 31 anos, primo do rapaz.

Ao todo, nove pessoas estavam na casa que desabou na sexta-feira. No entanto, as outras cinco sobreviveram ao acidente.

No dia da tragédia, em apenas 12 horas, choveu o volume esperado para todo o mês de março (250 mm) em Petrópolis, pela medição do Cemaden. A água acumulada provocou ainda um deslizamento de terra que destruiu gavetas e jazigos no Cemitério Municipal de Petrópolis. A prefeitura confirmou que o setor 9 do cemitério "colapsou".

Neste domingo, o município está em alerta. A Defesa Civil de Petrópolis emitiu aviso, às 9h40, sobre alto risco de deslizamentos no primeiro distrito do município devido à previsão de continuidade das chuvas ao longo do dia. Apesar de a previsão ser de precipitações de fraca intensidade, os acumulados pluviométricos permanecem altos.

