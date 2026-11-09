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Exame Nacional do Ensino Médio Estudante de 16 anos morre após passar mal durante prova do Enem na Bahia Jovem tinha histórico de problemas cardíacos e já havia sido submetida a uma cirurgia no coração

Uma estudante de 16 anos morreu após passar mal durante o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, no domingo, 8, em Cansanção, no norte da Bahia. A jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Senhora Santana, onde chegou em estado grave. Segundo a prefeitura, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento e não resistiu às tentativas de reanimação.

Iza Lara Monteiro Oliveira passou mal enquanto realizava a prova e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local de aplicação. Familiares informaram à administração municipal que ela tinha histórico de problemas cardíacos e já havia sido submetida a uma cirurgia no coração.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame, lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar.

A jovem estudava no Colégio Estadual de Tempo Integral Senhor do Bonfim, que suspendeu as aulas nesta segunda-feira, 9, em sinal de luto. A previsão é de que as atividades sejam retomadas na terça-feira, 10. A Prefeitura de Cansanção e a Secretaria Municipal de Educação também divulgaram manifestações de pesar.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou o caso em publicação nas redes sociais. "Perder uma vida tão jovem, com tantos sonhos pela frente, é uma dor que não cabe em palavras", escreveu. Ele também manifestou solidariedade aos familiares e amigos da estudante.

O sepultamento está previsto para esta segunda-feira, 9, às 17h, no Cemitério Municipal de Cansanção.

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