Reféns do Hamas Familiares pedem que a Cruz Vermelha tenha acesso aos reféns do Hamas Merav Mor Raviv e outros quatro parentes de pessoas sequestradas no ataque do Hamas a Israel

Familiares de reféns israelenses no poder do movimento islâmico palestino O Hamas pediu nesta quinta-feira (26) em Madri que se permitisse à Cruz Vermelha ter acesso a eles para verificar seu estado de saúde e medicamentos.

"Sabemos que a Cruz Vermelha está em Gaza. Portanto, queremos pedir à Cruz Vermelha que vá ver o que acontece com nossas famílias", disse Merav Mor Raviv, uma mulher cujo tio, a mulher dele, assim como a filha e o neto do casal , estão em Gaza como árbitros do Hamas.

Merav Mor Raviv e outros quatro parentes de pessoas sequestradas no ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, conversaram com jornalistas no centro da comunidade judaica de Madri.

“O Hamas não deixa a Cruz Vermelha para nossa família. Por isso, precisamos da ajuda de vocês”, disse Mayaan Sigal-Koren, cuja mãe está no poder do Hamas.

Segundo aqui no começo do ato, familiares de reféns darão seu testemunho nas cidades europeias é uma iniciativa da sociedade civil, em cooperação com o Ministério das Relações Exteriores de Israel.

Depois de Paris e Madri, haverá atos similares em Bruxelas, Copenhague, Haia, Viena, Berlim e Roma, explicaram.

Naama Weinberg, uma mulher cujo primo, Itai Svicsky, está entre os árbitros, pediu "ao governo de Espanha que faça o que puder para falar com os países que possam dialogar com o Hamas" e interceder pelos árbitros.

Os não se pronunciaram sobre a gestão da crise pelo governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nem sobre uma possível intervenção militar terrestre e seu potencial de impacto para os reféns.

“Não sou eu quem tem que dar ao governo, aos diplomatas ou ao mundo uma solução”, respondeu Merav Mor Raviv, ao ser questionado a respeito.

O ataque executado em 7 de outubro pelo Hamas em solo israelense deixou cerca de 1.400 mortos, segundo autoridades de Israel.

Desde então, Israel lança bombardeios sem trégua contra a Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, que deixou cerca de 7.000 mortos, também civis em sua maioria, segundo o movimento islâmico.

O Hamas informou nesta quinta-feira que cerca de 50 reféns retidos na Faixa de Gaza morreram em bombardeios israelenses, uma informação que não pôde ser verificada com uma fonte independente.

