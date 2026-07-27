A- A+

Desaparecimento Familiares procuram mulher desaparecida no Recife desde a última semana Patrícia de Santana Albuquerque foi vista pela última vez em um hotel de Boa Viagem

A bancária aposentada Patrícia de Santana Albuquerque, de 54 anos, está desaparecida desde a última terça-feira (21). Segundo familiares, ela foi vista pela última vez saindo de um hotel na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



Irmã da desaparecida, Adriana Albuquerque disse, em entrevista à Folha de Pernambuco, que uma amiga teve contato com Patrícia na quarta-feira (22). A família não teve mais notícias sobre a mulher desde então. Antes, na terça-feira, Patrícia chegou a ser vista em um supermercado na Madalena.



Adriana relatou que a irmã passa por acompanhamento psiquiátrico, mas vive uma vida considerada normal com uso de medicação. Para ela, o desaparecimento deve estar relacionado com a falta do remédio.

"Tudo indica que, por algum motivo não está tomando os remédios. Então é possível que esteja em surto e correndo risco por aí", disse.



De acordo com Adriana, o comportamento estranho da irmã começou no fim de semana anterior, quando passou a ficar isolada e a não atender a família e os amigos.



"No último fim de semana, [Patrícia] estava isolada sem atender a família e os amigos. Depois disso, saiu e não voltou mais para casa", explicou.

Patrícia de Santana Albuquerque está desaparecida desde a última terça-feira (21) | Foto: Reprodução

Quem tiver notícias de Patrícia de Santana Albuquerque, pode entrar em contato com Adriana por meio do telefone (81) 9.9291-8518. Ligue apenas para ajudar.



Polícia investiga

Os familiares estão sendo acompanhados pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Delegacia de Desaparecidos do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a PCPE informou que está investigando a ocorrência.

Segundo a corporação, um inquérito policial foi instaurado e qualquer informação que possa auxiliar na investigação, deve ser comunicada à ouvidoria da Secretaria da Defesa Social (SDS), com garantia de sigilo absoluto ou à delegacia mais próxima.

A ouvidoria está disponível de segunda a sexta das 7h às 19h pelos números: 0800 081 5001 e (81) 9.9488-3455.

Veja também