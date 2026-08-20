Familiares procuram por mulher desaparecida em Pau Amarelo, em Paulista
Daniela de Lima Silva saiu de casa na segunda-feira (17), por volta das 5h, e não foi mais localizada
Familiares procuram por Daniela de Lima Silva, que está desaparecida desde a última segunda-feira (17), quando saiu de casa, em Pau Amarelo, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Segundo a família, ela deixou a residência por volta das 5h e, desde então, não foi mais localizada.
Daniela possui 1,50 metro de altura e possui manchas escuras no rosto e nos braços, decorrentes de uma queimadura sofrida durante a infância.
As características podem ajudar na identificação e são importantes para quem tiver contato com a mulher ou alguma informação sobre seu paradeiro.
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De acordo com os familiares, Daniela enfrenta um quadro de depressão e estava em uma situação de vulnerabilidade no momento do desaparecimento.
Em entrevista à Folha de Pernambuco, Magdala Gonçalves, mãe de Daniela, relatou que os familiares estão mobilizados nas buscas, pedindo aos vizinhos e conhecidos que a foto da jovem seja compartilhada para tentar localizá-la.
"Eu acredito que ela não está consciente, ela tá em surto, porque ela tomava os remédios dela e ela deixou de tomar. Ela deve estar vagando e ela não tem consciência do que tá fazendo. [...] A preocupação da gente é isso, porque a gente não sabe, como não existe lógica no que ela tá fazendo a gente não sabe onde encontrá-la. Então a família toda tá desesperada", desabafou.
A família está preocupada com sua segurança e pede que qualquer informação que possa contribuir para a localização seja comunicada.
"A gente sabe que o mundo é muito violento e ela tá perdida. [...] Os irmãos estão todos os dias na rua procurando, a família toda tá tentando achar ela, pedindo às pessoas que a gente conhece, os amigos e também às pessoas que a gente não conhece para divulgar a foto dela.... Já são três dias sem saber o que tá acontecendo com ela", lamentou a mãe da desaparecida.
Daniela é mãe de uma criança de 3 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com nível 3 de suporte, e também de um jovem de 19 anos.
Conforme os familiares, ela vinha enfrentando um período de sobrecarga emocional antes de desaparecer.
A família reforça o pedido de ajuda para localizar Daniela e solicita que informações sobre seu possível paradeiro sejam repassadas imediatamente.
Qualquer detalhe pode ser importante para contribuir com a localização e o retorno dela em segurança para casa.
As pessoas que tiverem qualquer informação sobre seu paradeiro podem entrar em contato com a família pelo seguinte telefone: (81) 92140-1865.