A- A+

Festejos Juninos Famílias aproveitam o domingo pré-São João para curtir o arraial do Bairro do Recife A Avenida Rio Branco recebe recifenses e turistas neste domingo (18)

A capital pernambucana já está tomada pela atmosfera junina. Neste domingo (18) de pré-São João, muitas famílias aproveitam o dia de folga para curtir o bom e velho forrozinho pé de serra no Bairro do Recife, onde este ano foi instalado um novo polo dos festejos.

Durante o fim da manhã, enquanto passeavam pela Avenida Rio Branco, recifenses e turistas comentaram o encanto com que enxergavam a cidade cenográfica montada no local. Tem barraquinhas, sala de reboco e muita animação no novo arraial.

A técnica de prevenção Clara Beltran, de 36 anos, que atualmente mora na Espanha, voltou ao Recife para curtir a temporada junina.

“Estou muito no clima, desfrutando muito. Estou achando lindo, toda decoração, tudo bem preparado, tudo bem cuidado, estou ficando aqui feliz em como estou vendo a minha cidade, na verdade. Faz muito tempo, 18 anos, que eu não passo o João aqui. Então, vamos aproveitar tudo que a gente pode. Toda hora, todo dia”, contou, entusiasmada.

Ela veio acompanhada do marido, Guillermo Jimenez, que é colombiano. “Eu trouxe ele para conhecer as raízes pernambucanas, nordestinas. E nada melhor para isso do que as festas juninas, né?”, comentou.

Turista, ele também estava muito empolgado por curtir o São João no Recife. “Eu gosto muito de São João. Do Recife Antigo também estou gostando muito”, disse.

Veja também

Guerra Rússia multiplica julgamentos por criticar a ofensiva na Ucrânia