DESABAMENTO EM PAULISTA Famílias atingidas por desabamento no Janga devem receber benefício da prefeitura, diz Defesa Civil Em nota, a Prefeitura do Paulista informou que mobilizou profissionais de diversas secretarias para oferecer suporte às pessoas atingidas

As famílias atingidas por desabamento no Janga devem receber algum tipo de benefício da Prefeitura do Paulista, segundo comentou a secretária executiva da Defesa Civil do Paulista, Cíntia Silva.

“A gente está com uma equipe social, conversando com as famílias, cadastrando para a gente conhecer quem são essas pessoas para buscar algum tipo de benefício imediato”, disse.

“A gente está com toda a equipe social, estamos com toda a Secretaria de Serviços Públicos também dando apoio, e vamos encaminhar elas [as famílias] para algum tipo de benefício”, acrescentou a secretária.

Em nota, a Prefeitura do Paulista informou que mobilizou profissionais de diversas secretarias para oferecer suporte às pessoas atingidas. A gestão municipal afirmou, ainda, que o imóvel estava interditado desde o ano de 2010 e foi reocupado por grupos de sem-teto.



“O local é considerado um foco de imóveis interditados pela Defesa Civil do município. O panorama não é diferente de outras cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR). A situação na RMR é crônica, com imóveis interditados e outros que ruíram”, escreveu a prefeitura.

