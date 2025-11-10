Seg, 10 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda10/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
auxílio

Famílias atingidas por tempestade no Paraná vão receber até R$ 50 mil

Recursos são do Fundo Estadual de Calamidade Pública

Reportar Erro
Moradores observam a destruição causada pelo tornado com ventos de até 250 quilômetros por hora que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no estado do ParanáMoradores observam a destruição causada pelo tornado com ventos de até 250 quilômetros por hora que atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no estado do Paraná - Foto: Daniel Castellano / AFP

As famílias da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, atingidas por uma forte tempestade no fim da tarde de sexta-feira (7), vão receber ajuda de até R$ 50 mil, segundo anúncio do governo do estado.

No total, serão destinados à região afetada R$ 50 milhões. O dinheiro, segundo Hudson Teixeira, secretário estadual da Segurança Pública, é do Fundo Estadual de Calamidade Pública (Fecap).

Os recursos serão repassados diretamente às famílias e é um auxílio para a reconstrução de suas casas. A medida foi encaminhada à Assembleia Legislativa já no sábado (8) e votada em regime de urgência no domingo (9) pelos deputados estaduais.

 

Leia também

• Paraná registrou três tornados com ventos de até 330 km/h

• Ministro da Educação afirma que afetados por tornado no Paraná poderão fazer Enem em dezembro

• Cidade destruída por tornado no Paraná prioriza doações de materiais de construção

Também está autorizada a reconstrução das escolas danificadas. Devido a toda a destruição nas instituições de ensino, a prova do Enem teve de ser adiada para outra data.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o interior do estado foi atingido por três tornados durante a tempestade de sexta-feira.

A cidade de Rio Bonito do Iguaçu sofreu estragos em cerca de 90% de sua área urbana após a tempestade de categoria F3, com ventos que chegaram a até 250 quilômetros por hora. As milhares de pessoas desabrigadas estão em alojamentos disponibilizados pelo governo local.

Os municípios de Turvo e de Guarapoava também registraram o fenômeno, ambos de categoria F2.

No total, seis pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas, segundo informações da Defesa Civil.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter