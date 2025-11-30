A- A+

TRAGÉDIA Famílias da comunidade Icauã pedem doações após incêndio no sábado (29); veja como ajudar O fogo atingiu 20 das cerca de 30 casas da comunidade

O incêndio provocado por um homem que matou a esposa e quatro filhos na comunidade do Icauã, Zona Oeste do Recife, também deixou 20 famílias desabrigadas.

As chamas iniciaram na casa da vítima e foram provocadas por um morador que tinha como objetivo assassinar a esposa e os quatro filhos do casal.

O fogo, no entanto, se alastrou com facilidade entre as residências vizinhas devido a proximidade dos imóveis e ao material utilizado em suas estruturas - a grande maioria feita de lona e madeira.

Além do trauma imposto pelo crime, que tirou cinco vidas, os moradores enfrentam agora as dificuldades de quem perdeu tudo.

"Minha casa ficava parede com parede de onde começou o incêndio. Eu perdi tudo, documento, móvel, roupa, e só não perdi a vida por um milagre. O fogo tomou conta de tudo muito rápido", contou Sineide Vicente Ferreira.

Sineide Vicente Ferreira ao lado dos netos. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Permabuco

Doações

Neste domingo (30), um dia após a tragédia, movimentos sociais e ONGs se mobilizaram para ir até o local com carregamentos de roupas e alimentos.

"Nos mobilizamos assim que ficamos sabendo do que aconteceu. Pegamos todas as roupas que estavam na nossa sede e também trouxemos todas as cestas básicas que tinhamos", explicou a presidente do Centro da Mulher Camila Cardoso e voluntária da CUFA, Mary Cardoso. “Vamos precisar de muito mais porque a gente veio com o emergencial, aquilo que já tinha na nossa unidade. Agora é a hora de pedir apoio e ajuda”, ressaltou.

Segundo Mary Cardoso, a população ainda vai precisar de muita ajuda para recomeçar. "As pessoas que moram aqui já estão em uma situação difícil e agora terão que construir tudo do zero. Quem puder ajudar doando alimentos e roupas em bom estado é sempre bem-vindo".

Mary Cardoso, presidente do Centro da Mulher Camila Cardoso e voluntária da CUFA. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Para ajudar os moradores da comunidade, o Centro da Mulher Camila Cardoso está recebendo doações na sede da organização. O ponto fica na Avenida Malacó, 136, Alto Santa Isabel, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife.



Os materiais de maior necessidade são roupas, alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza.



Recomeço

Uma moradora que não quis se identificar estava no trabalho quando o fogo atingiu a sua casa. Ela conta que as três filhas adolescentes estavam sozinhas no local.

"É muito triste porque além do susto, eu estava no trabalho, fazendo faxina para, justamente, conseguir um dinheirinho e me erguer. Sou mãe solteira e a situação que já era difícil agora está pior", desabafou.

Assistência

Em nota, a Prefeitura do Recife informou que prestou assistência, desde o início do ocorrido, por meio do Centro de Operações do Recife (COP). Segundo a gestão, diversas secretarias e órgãos foram envolvidos na força-tarefa.

"Samu, CTTU, Guarda Municipal, Controle Urbano e Defesa Civil atuaram de forma integrada no ocorrido desde que foram acionadas", destaca o documento.

Na manhã deste domingo (30), equipes da prefeitura realizaram a demolição das estruturas afetadas que colocam em risco a população que ainda ficou no local.

A limpeza é necessária para que seja feita a retirada dos entulhos através da Emlurb.

A Assistência Social providenciou aos moradores afetados vagas de acolhimento no abrigo Travessa do Gusmão, cestas básicas e colchões, além de kits de higiene, limpeza e água mineral.

A prefeitura prestará ainda ajuda para emissão dos documentos perdidos e disponibilizará auxílio funeral para a família afetada.

O COP Recife informou ainda que seguirá acompanhando durante as próximas horas toda a situação e se colocou à disposição para todos os serviços e ações necessárias para minimizar o impacto do ocorrido para a comunidade.



