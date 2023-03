Famílias na Espanha processam enfermeira antivacina acusada de falsificar imunização de crianças

A- A+

Na Espanha, 42 famílias estão processando uma enfermeira acusada de falsificar a vacinação de crianças em um centro de saúde na cidade de Santurce. Uma investigação das autoridades locais comprovou que os indivíduos não haviam sido propriamente imunizados. O caso foi avaliado depois que os pais relataram que a profissional era abertamente contra as vacinas e que aplicava as injeções de forma suspeita.

Alguns notaram que ela estava administrando as vacinas de maneira estranha, ela inseria (no braço da criança) muito rapidamente e então parecia jogar o frasco inteiro na lata de lixo, diz o representante legal das famílias, Aitzol Asla, ao jornal britânico The Guardian.

Ainda no ano passado, as famílias tornaram pública a preocupação com a postura da enfermeira e com as falas durante as consultas, que buscavam dissuadir os pais a imunizarem seus filhos, o que motivou as autoridades a investigarem o caso. A profissional era responsável pela vacinação contra meningite e hepatite B.

Em setembro, foram realizados testes de anticorpos em cerca de 50 crianças vacinadas no centro de saúde, comparando os resultados daquelas imunizadas pela enfermeira acusada de falsificação com os de indivíduos que receberam as doses de outros profissionais.

“Constatou-se que a maioria dos pertencentes a um dos grupos analisados não estava devidamente imunizado”, afirmou em novembro a autoridade regional de saúde, que disse ainda que os indivíduos seriam devidamente vacinados e que ampliaria a testagem para mais 400 crianças que foram atendidas pela enfermeira. A autoridade comprometeu-se também a abrir uma investigação contra a profissional, que está de licença.

No entanto, desde então, nada mais foi dito às famílias, o que as motivou a abrir o próprio processo conjunto contra a enfermeira na Justiça espanhola. A primeira sessão na Corte está marcada para este mês.

Esses pais estão preocupados com o que poderia ter acontecido com seus filhos. Por exemplo, (se) houve um surto de meningite em uma escola e os pais estavam mandando seus filhos, pensando que estavam vacinados. Felizmente nada aconteceu até agora, conta Asla.

A Espanha é um dos países com maior adesão às vacinas na Europa. Uma pesquisa do ano passado constatou que 9 a cada 10 espanhóis concordam sobre a importância das doses. Para o representante legal das famílias, o processo é uma maneira de garantir que a situação com a enfermeira não se repita.

Achamos que esse é um problema muito sério. Não faz sentido que uma enfermeira que era contra as vacinas tenha sido contratada para administrar vacinas, diz.

Veja também

luto Morre no Japão fundador da seita Happy Science