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Segurança Famílias que ocupavam prédio interditado em Olinda são retiradas, diz prefeitura Prédio foi interditado em meados de 2021, por apresentar riscos estruturais

O Edifício Acapulco, localizado no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, foi interditado em 2021, mas ainda segue monitorado e sendo alvo de ações por parte da Prefeitura Municipal de Olinda.

Nesta quarta-feira (15), mais duas famílias foram retiradas, concluindo o processo de desocupação do local.

Conforme o laudo emitido pela Defesa Civil do município, o imóvel apresenta classificação de risco nível 4, o que indica o mais alto grau de comprometimento estrutural. Como medida preventiva, o prédio havia sido devidamente sinalizado e desocupado em um primeiro momento.

Ainda assim, até a semana passada, cinco famílias permaneciam habitando o imóvel. Conforme divulgado por meio de nota, na última semana, três famílias que ocupavam a moradia irregularmente já haviam sido retiradas do espaço.

Com a orientação e assistência realizadas nesta quarta-feira, o prédio foi totalmente desocupado. A prefeitura afirma que técnicos restabeleceram as peças de interdição e bloqueio de acesso que haviam sido retiradas.

A gestão municipal também esclareceu que a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) já protocolou o pedido de demolição junto à Justiça do Estado e aguarda o deferimento para dar prosseguimento às providências necessárias.

Outro caso

O Edifício Acapulco fica na rua de mesmo nome, exatamente a poucos metros do terreno em que estava localizado o Edifício Leme, que desabou em abril de 2023, resultando na morte de seis pessoas e deixando outros cinco feridos.

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