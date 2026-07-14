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tragédia Famílias recuperam corpos de parentes após incêndio em bar de Bangcoc que deixou 30 mortos Maioria das vítimas provavelmente morreu por inalação de fumaça, aponta governador Chadchart Sittipunt

As famílias das vítimas do incêndio que devastou um bar em Bangcoc recuperaram nesta terça-feira (14) os corpos de seus parentes, enquanto as autoridades tailandesas elevaram o balanço da tragédia para 30 mortos.

As chamas destruíram o estabelecimento Rong Beer Na Lat Phrao na capital da Tailândia no domingo à noite. Os espectadores tentaram fugir do local, alguns com as roupas em chamas.

As autoridades anunciaram o balanço de 27 mortos na manhã de segunda-feira e outra pessoa faleceu em consequência dos ferimentos. Na manhã de terça-feira, o governo do distrito de Chatuchak, em Bangcoc, elevou o número de vítimas fatais para 30, além de 75 feridos, 24 deles em estado crítico.

Os parentes dos mortos se reuniram nesta terça-feira no Hospital Geral da Polícia para retirar os corpos de seus familiares.

Booyaporn Sermsiri estava no hospital à procura de sua filha de 25 anos, Jawaee "Cartoon" Sermsiri, que continua desaparecida. "Como ainda não a encontramos, só nos resta esperar. Nos agarramos à esperança", disse.

Booyaporn, de 51 anos, disse que forneceu uma amostra de DNA e aguarda os resultados dos exames

Três vítimas ainda não foram identificadas, segundo as autoridades.

O governador de Bangcoc, Chadchart Sittipunt, disse que a maioria das vítimas provavelmente morreu por inalação de fumaça.

A polícia forense examina os escombros, enquanto as autoridades tentam determinar como o incêndio começou e por que foi tão mortal. As investigações se concentram em uma possível falha elétrica e também se as saídas de emergência estavam bloqueadas.

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