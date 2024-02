A- A+

CARNAVAL Famosos exaltam a imponência do Carnaval pernambucano no desfile do Galo da Madrugada Personalidades se reuniram no camarote oficial do bloco

Se engana quem pensa que o desfile do Galo da Madrugada atrai somente pessoas de Pernambuco. Prova disso é a grande quantidade de personalidades nacionais que se encontram no camarote oficial do bloco, próximo à praça Sérgio Loreto, no Centro do Recife, neste Sábado de Zé Pereira (10).

Famosos como a jornalista Fátima Bernardes, os cantores Michel Teló, Toni Garrido, Gaby Amarantos, Juliette e a atriz pernambucana Fabiana Karla marcaram presença no local. O pensamento sobre o Carnaval pernambucano é um só: é impossível não voltar novamente.

O deputado federal Túlio Gadelha e a jornalista Fátima Bernardes | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Para o cantor carioca Toni Garrido, a energia da folia nordestina é incontaminável. Ele, que fez dueto com Romero Ferro, contou que tem um carinho especial pelo povo pernambucano.

"Eu sempre aprendo no Galo. Cada ano, saio renovado e com uma energia muito linda. A gente aprende com a repetição desse sentimento lindo. Nada contagia a energia desse Carnaval. Então, eu sempre espero sair daqui melhor. A energia daqui é do bem, é pura, é infantil. Aqui não se perde o lado infantil da folia. É um Carnaval de família, é outra coisa", pontuou o artista.

A paraense Gaby Amarantos aproveitou a entrevista com a reportagem da Folha de Pernambuco para expressar gratidão e amor pelo rei do brega, Reginaldo Rossi.

"É sempre um amor e uma alegria estar aqui. Reginaldo é o rei do meu coração. Ele pavimentou a estrada para mim. Se hoje eu tenho um Grammy e sou uma artista consagrada, foi ele quem abriu o caminho. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez", disse ela, carregando um busto em homenagem a Rossi.

Paranaense, Michel Teló também foi um dos grandes nomes que se apresentaram no Galo da Madrugada. Ele, que esteve no bloco pela primeira vez, cantou sucessos como Fugidinha e Recife Minha Cidade. Esta com a cantora Elba Ramalho. Teló destacou que foi um presente poder cantar com Ramalho.

"Eu acabei de chegar e é impressionante como tudo é lindo. A cultura de Pernambuco é linda e muito especial. Eu estou feliz e vou cantar umas modas sertanejas. Vou cantar, também, uma música para o homenageado da festa, Reginaldo Rossi. Tudo com muito amor", finalizou.

Veja também

Hungria Presidente húngara renuncia após controverso indulto em caso de abuso infantil