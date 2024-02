Fantasiada, a garotada curte o Domingo de Carnaval em Olinda; veja imagens

A- A+

É tradição no domingo do Carnaval de Olinda a participação das crianças. Concentrados para o Enquanto Isso na Sala de Justiça, que conta com a tradicional descida do Homem-Aranha, pais e mães levaram seus filhos para conhecer o Carnaval.

Léo Maia e Eli Nascimento aproveitaram o dia para trazer o filho Nicolas, de 6 anos, pela primeira vez para a Folia. A pedido dele, o menino usou a fantasia de Homem-aranha.



"Para continuar a geração, foi ele [o filho] que pediu. Parece que já nasceu com o pernambucano", disse o pai.

Veja também

CARNAVAL 2024 D´Breck, Sambadeiras e Preto saem levando o samba às ladeiras de Olinda neste domingo; veja