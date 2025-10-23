A- A+

BAIRRO DA VÁRZEA Perseguição no Recife termina com suspeito morto e três presos; dois usavam traje da "Casa de Papel" Dois homens também ficaram feridos durante a ação; mulher grávida foi presa

Uma ação realizada pelo 12º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (BPM), na noite dessa quarta-feira (22), no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, resultou na prisão de um grupo armado. Um dos integrantes do bando vestia trajes inspirados na série espanhola "La Casa de Papel".

De acordo com a PM, a operação teve início depois que o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) repassou informações sobre um veículo roubado que estaria circulando na Avenida Abdias de Carvalho, também na Zona Oeste da capital pernambucana.

Ao realizarem as buscas, equipes do Grupamento de Apoio Tático Itinerante (Gati) e do Motopatrulhamento Ostensivo (MO) localizaram o automóvel nas imediações da Reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Segundo a Polícia Militar, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada e iniciaram uma fuga, que terminou com colisão e confronto na Avenida Professor Luiz Freire, próximo ao quartel da 7ª Região Militar do Exército.

Durante o confronto, três homens ficaram feridos. Eles foram socorridos para unidades de saúde. Um morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, e os outros foram levados ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, e ao Hospital Otávio de Freitas (HOF), no bairro de Tejipió.

Além dos homens, uma mulher que também estava no carro foi presa e encaminhada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ela não foi ferida durante a ação.

Com o grupo, a PM apreendeu duas pistolas, uma submetralhadora calibre 9mm, carregadores de pistolas, celulares e munições de diversos calibres. O veículo roubado foi recuperado.

