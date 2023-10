A- A+

TUMULTO Fantasiado para o halloween, aluno de universidade privada assusta estudantes no Recife Homem compareceu a instituição de ensino com uma faca; item fazia parte de fantasia

Nesta quinta-feira (26), um estudante de uma universidade privada, localizada na área central do Recife, assustou os colegas de turma ao aparecer armado com uma faca para as atividades de ensino.

O item, que fazia parte de uma fantasia de halloween, causou tumulto entre os alunos da instituição.

Nas redes sociais, os relatos iniciais eram de que o aluno teria utilizado a faca para cometer crimes dentro da universidade. Por causa do tumulto, diversas viaturas da Polícia Militar chegaram a ser encaminhadas até o local.

Por meio de nota, a universidade negou que o objeto tenha sido utilizado para ferir outros alunos. De acordo com a insituição, a presença da guarnição da polícia foi necessária depois que os colegas de classe se sentiram ameaçados com a presença do aluno. Segundo a universidade, o estudante foi encaminhado até uma delegacia para prestar depoimento.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Polícia Militar não se manifestou sobre o caso até a publicação desta matéria.

Confira o posicionamento oficial da instituição de ensino:

A Unibra informa que os alunos de uma turma se sentiram ameaçados com a chegada de um colega de turma fantasiado. A polícia foi chamada para apurar a situação e o aluno foi encaminhado pela polícia para ser ouvido. Não houve tiroteio nem qualquer outro ato de violência. A Unibra ressalta seus cuidados nos protocolos de segurança interna.

