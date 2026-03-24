A- A+

BRASIL Faraó dos Bitcoins: policial, guarda e empresário são denunciados por esquema criminoso Agentes foram afastados de suas funções por determinação judicial

Um policial civil, um guarda municipal e um empresário foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por envolvimento no esquema criminoso comandado por Glaidson Acácio dos Santos, o Faraó dos Bitcoins.



Os agentes são acusados de acessar dados do Infoseg, maior banco de dados criminais do país, para levantar informações sobre empresas e pessoas consideradas concorrentes aos interesses de Glaidson.

Foram denunciados o policial civil Robson Bento de Oliveira, o guarda municipal Bruno Ferreira da Silva e o empresário Diego Vianna de Souza. Oliveira e Silva respondem por violação de sigilo funcional — o policial foi denunciado também por corrupção passiva. Os dois foram afastados de suas funções por determinação judicial.





Já Diego, conforme a apuração do Ministério Público, além de investir recursos próprios no esquema criminoso de Glaidson, também atuava como captador de novos investidores.

Glaidson foi condenado, em outubro de 2025, a 19 anos e dois meses de prisão pelos crimes de organização criminosa e corrupção ativa, por chefiar uma organização criminosa vinculada às atividades da empresa GAS Consultoria e Tecnologia, que atuava na Região dos Lagos cometendo crimes violentos contra possíveis concorrentes, além de delitos como corrupção e ameaças.

Veja também