ESTADOS UNIDOS Faremos cortes permanentes, começando por programas de democratas, diz Trump sobre shutdown O presidente ainda mencionou que os "democratas radicais" querem obstruir o governo e prejudicar a economia americana

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a administração republicana fará cortes permanentes diante da paralisação do governo e que as reduções serão iniciadas pelos programas criados pelo Partido Democrata, em reunião de Gabinete nesta quinta-feira.

"Estamos lidando com democratas lunáticos que não sabem o que fazem", disse. "Nós, republicamos, estamos verdadeiramente reduzindo custos de saúde", acrescentou.

Com o shutdown, os democratas estão exigindo que o Congresso estenda os benefícios de saúde, enquanto os republicanos tentam esgotá-los.

Trump ainda mencionou que os "democratas radicais" querem obstruir o governo e prejudicar a economia americana, mas citou que alguns integrantes do Partido o ligaram para retomar as atividades.

Ele também alegou que os democratas "não querem ter um bom país" e, por isso, impedem o envio de Tropas Nacionais para reduzir a violência em cidades e Estados. "Vamos levar Tropas Nacionais para Chicago e outras cidades para combater crime. Militares fazem o que é necessário para controlar violência doméstica e grupos ANTIFA", afirmou.





