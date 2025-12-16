A- A+

Saúde Farmacêutica lança ferramenta on-line para ajudar a identificar Mounjaro falsificado LillyScan permitirá que pacientes verifiquem se o número de série do medicamento corresponde a um produto original da Eli Lilly, fabricante do fármaco

A farmacêutica Eli Lilly do Brasil lançou o LillyScan (scan.lilly.com/br), uma ferramenta de verificação on-line que ajuda os pacientes a confirmarem se o Mounjaro comprado é falsificado ou não. Funciona assim: o paciente escaneia o QR Code localizado na embalagem do produto (ao lado do número do lote e da data de validade do medicamento) e o LillyScan determina se o número de série é consistente com os medicamentos fabricados pela Lilly e vendidos oficialmente no Brasil.

“A saúde e a segurança do paciente são a principal prioridade da Lilly, e o LillyScan é mais uma iniciativa para combater produtos irregulares que representam um risco real à saúde das pessoas”, afirma Luiz André Magno, Diretor Médico Sênior da Lilly Brasil, em comunicado.

Além da verificação por meio do LillyScan, os pacientes devem ficar atentos a outros indicadores de que um produto anunciado como “Mounjaro” pode ser falsificado ou manipulado de forma irregular, de acordo com a farmacêutica. Por exemplo, o QR Code deve estar claramente impresso e legível para permitir a verificação na ferramenta. Se o código estiver borrado ou ilegível (ou se não houver QR Code), isso pode indicar uma falsificação ou um problema com a integridade do produto.

Atualmente, o Mounjaro fabricado pela Lilly Brasil é a única tirzepatida aprovada pela Anvisa para comercialização no Brasil. No entanto, versões falsificadas e manipuladas de Mounjaro ou tirzepatida estão sendo anunciadas e vendidas em todo o Brasil, colocando a saúde dos pacientes em risco.

Produtos falsificados e manipulados não são aprovados por nenhuma agência reguladora e podem não ser fabricados em um ambiente seguro e estéril. Esses produtos podem não conter o princípio ativo, conter o medicamento errado, dosagens incorretas, misturas de múltiplos ingredientes ou outras substâncias nocivas, como bactérias, endotoxinas e impurezas. O uso de produtos não testados pode resultar em graves problemas de saúde.

Para garantir a procedência do medicamento, Mounjaro só deve ser comprado em farmácias licenciadas pela Anvisa. Magno ressalta que esse é um medicamento vendido sob prescrição, com retenção de receita, e só deve ser usado sob a orientação de um profissional de saúde.

Pacientes que tiverem dúvidas sobre a autenticidade de uma caneta de Mounjaro também podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Lilly pelo telefone 0800 701 0444 ou via WhatsApp: +55 11 5108-0101.

