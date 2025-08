A- A+

PERNAMBUCO Farmácia Central do Estado terá nova sede no Parque de Exposições, no Cordeiro Parte do SUS, a farmácia fornece medicamentos de alto custo e complexidade, usados para tratar doenças graves e crônicas de pacientes que moram em Pernambuco

Com proposta de ampliar o acesso da população pernambucana a medicamentos especiais de alto custo e complexidade, usados para tratar doenças graves e crônicas, a Farmácia Central do Estado terá uma nova sede.

As novas instalações serão no Parque de Exposições de Animais do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), a sede terá 2,9 mil m² de área construída.

O edital de licitação para contratação da empresa que será responsável pelas obras foi publicado na edição do último sábado (2) do Diário Oficial. A reforma e ampliação da nova sede custarão R$ 10,3 milhões.

"As novas instalações vão acomodar melhor todas as pessoas, sejam pacientes ou familiares, que procuram a Farmácia Central de Pernambuco. Que bom que a gente vai ter uma sede que, além de oferecer melhores condições de trabalho para os servidores, mais segurança e conforto, vai disponibilizar qualidade na assistência às pessoas que procuram a Farmácia", afirma a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

O local para instalação da nova sede foi escolhido por causa da localização estratégica, o que deve facilitar o atendimento ao público, não apenas do Recife, mas também de outros municípios.

O projeto do prédio foi desenvolvido pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe). A obra será executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e tem um prazo de oito meses, a partir da assinatura da ordem de serviço.

A Farmácia Central faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS) e atende até 1,8 mil pacientes por dia.

