Farmácia Popular: prazo para renovação de credenciamento termina hoje

Farmácias e drogarias que já integram o Programa Farmácia Popular do Brasil têm até esta quinta-feira (31) para renovar seu credenciamento. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a medida é obrigatória para todos os estabelecimentos que desejam manter-se aptos a ofertar medicamentos e insumos pelo programa.

“A medida foi retomada em abril de 2025, reforçando as ações de monitoramento em curso do Farmácia Popular para evitar irregularidades e garantir o pleno acesso do serviço à população”, informou a pasta no comunicado. A renovação do credenciamento, segundo o ministério, havia sido interrompida em 2018.

Para conferir a documentação exigida, os estabelecimentos devem acessar o sistema online do Farmácia Popular e seguir orientações disponíveis no shttps://www.gov.br/saude/pt-brite do Ministério da Saúde. A renovação cadastral é realizada por meio do sistema da Caixa Econômica Federal. Nenhuma taxa é cobrada.

Entenda

De acordo com o ministério, atualmente, o Farmácia Popular oferece 41 itens gratuitos, incluindo medicamentos para o tratamento de doenças como diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e dislipidemia, além de contraceptivos, fraldas geriátricas e absorventes higiênicos.

“O Farmácia Popular tem sido um importante aliado do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para o tratamento contínuo de doenças crônicas e a redução da demanda por atendimentos de urgência. A manutenção de uma rede ativa e regularizada de farmácias credenciadas é fundamental para garantir o sucesso do programa”, avaliou a pasta.

