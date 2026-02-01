A- A+

SAÚDE Farmacinha: quais remédios ter em casa para as crianças? Para quem tem criança em casa, existem alguns medicamentos básicos que vale a pena ter à mão

Ter alguns medicamentos em casa é importante para uma emergência ou mesmo para dores corriqueiras. Para quem tem criança em casa, existem alguns medicamentos básicos que vale a pena ter à mão, de acordo com o pediatra e colunista do GLOBO, Daniel Becker.

Enjoo: para crianças que enjoam em viagens (de carro, barco, etc) uma boa opção é o dimenidrato. Segundo Becker, o mais eficaz e seguro é a ondasetrona, que se usa a partir de 2 anos.

Diarreia: para o caso de uma diarreia é sempre bom ter um probiótico — os dois tipos comerciais principais podem ajudar — um contém o Saccharomyces boulardii, e o outro o Bacilus clausii.

Dor e febre: os três tipos principais - paracetamol, dipirona e ibuprofeno - são úteis. Para os bebês de menos de seis meses, prefira o paracetamol. Para febres altas e dores mais fortes, a dipirona geralmente funciona melhor. O ibuprofeno não deve ser usado no início de uma febre indefinida, sem outros sintomas, pois é contraindicado em casos de dengue. Mas é ótimo para uma amigdalite, por exemplo.

Nariz entupido e tosse: o soro para lavagens nasais não pode faltar. É possível escolher entre os frascos de soro de 500 ml com uma seringa, ou a garrafinha de lavagem com sachês, usando água filtrada. Um nebulizador para inalações com soro também ajuda. Mel para maiores de um ano ou um xarope natural para tosse também é uma opção.

Alergia: a hidroxizina é uma boa opção para alergias que evoluem com coceira, mas dá sono. A fexofenadina é melhor para alergias do tipo rinite e não provoca sonolência. Um creme de hidrocortisona a 1% ajuda em casos de picadas, eczemas ou uma inflamação leve e localizada até ter uma orientação do pediatra.

Machucados: o kit básico para pequenos ferimentos é composto por um antisséptico, curativos adesivos, gaze e esparadrapo. Um pacote de gel para congelar também pode ser muito útil nas pancadas, entorses etc.

Esse é o kit básico para ter em uma casa com crianças, mas Becker recomenda sempre conversar com o pediatra e checar esse kit e ouvir seus conselhos, de acordo com as necessidades do seu filho.

