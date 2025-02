Fãs arrecadam quantia milionária para ajudar na defesa de Luigi Mangione, preso por matar CEO

A- A+

O americano Luigi Mangione, preso sob acusação de assassinar Brian Thompson, presidente-executivo da UnitedHealthcare — maior seguradora de saúde dos Estados Unidos — recebeu nada menos que 300 mil dólares, cerca de 1,7 milhão de reais, em doações de fãs para pagar a sua defesa.

Segundo a revista People, as doações vieram de vários apoiadores online em uma campanha aberta pelo Comitê Jurídico de 4 de dezembro, nome criado a partir da data do crime. “Estamos entusiasmados que Luigi esteja aceitando esses fundos para que ele possa montar a defesa mais forte possível”, disse o porta-voz do Comitê Jurídico do D4, Sam Beard.

— A indústria americana de seguros de saúde privados arruinou inúmeras vidas ao negar às pessoas acesso a cuidados básicos e enterrar famílias em dívidas médicas. Não é nenhuma surpresa que as supostas ações de Luigi sejam compreendidas e apoiadas por dezenas de milhões de trabalhadores americanos.





Quando foi preso, Luigi Mangione portava um manifesto escrito à mão em que criticava as empresas de saúde por priorizarem os lucros em detrimento do cuidado, de acordo com um alto funcionário da polícia. Autoridades ainda investigam a motivação do assassinato do CEO.

Mangione foi preso pela polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos com uma arma "fantasma" — montada a partir de peças compradas online — semelhante à utilizada no assassinato do CEO da seguradora de saúde UnitedHealthcare.

Ao ser preso, o suspeito mostrou à polícia a mesma identificação falsa de Nova Jersey apresentada quando fez check-in em um albergue no Upper West Side de Manhattan, em 24 de novembro. Além da arma, tinha um silenciador e outras carteiras de identidade falsas.

Como aconteceu o crime?

O atirador abriu fogo contra Thompson fora da conferência anual de investidores de sua empresa, realizada em um hotel próximo ao Radio City Music Hall e ao Rockefeller Center.

Durante a caçada pelo suspeito, a polícia americana divulgou imagens do homem, incluindo duas captadas de dentro de um carro. Numa delas, o suspeito aparecia no banco de trás de um táxi, com moletom, capuz e máscara facial.

Já na segunda, ele estava fora do veículo, também com o rosto coberto. As imagens foram divulgadas depois de a imprensa americana reportar que investigadores recolheram uma mochila perto do local do crime e encontraram nela uma jaqueta da marca Tommy Hilfiger e notas de dinheiro do jogo de tabuleiro Banco Imobiliário.

O FBI oferecia uma recompensa de US$ 50 mil (mais de R$ 300 mil) por informações sobre o suspeito. No sábado, o prefeito de Nova York, Eric Adams, afirmou que a rede estava se fechando em torno do criminoso.

