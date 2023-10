Fãs de Taylor Swift iniciam campanha argentina contra candidato Milei

Um grupo de fãs da estrela pop americana Taylor Swift iniciou, nesta quinta-feira (26), uma campanha contra o candidato ultradireitista Javier Milei (A Liberdade Avança) pelo “perigo que representa” para o país.

"Nos vemos na necessidade de falar sobre as próximas eleições argentinas e o futuro do país. Como disse Taylor: temos a necessidade de estar do lado correto da história. #SwiftiesAgainstLLA", disse o grupo em sua conta "Swifties Contra LLA" na rede X (antigo Twitter).