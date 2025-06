A- A+

BANGU Fãs se reúnem em frente a presídio no Rio à espera da saída de MC Poze do Rodo Funkeiro, preso na semana passada, teve alvará de soltura expedido pela Justiça e deve ser solto nesta terça (3)

Centenas de pessoas estão concentradas na porta do Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, aguardando a saída de Marlon Brendon Coelho Couto e Silva, o cantor de funk MC Poze do Rodo. Eles aguardam que a ordem da Justiça, um alvará de soltura, seja cumprida.



Além dos fãs, a esposa funkeiro, Viviane Noronha, que teve a residência como alvo de um mandado de busca e apreensão, nesta terça-feira, também aguarda no local a liberação de Poze do Rodo.

Do lado de fora de um restaurante foi posicionada uma caixa de som e músicas do MC são tocadas sem parar. Fãs do cantor estão com cartazes na porta do Complexo de Gericinó.

— Vim de Jacarepaguá. Quero acompanhar a saída do Poze. Sou fã dele — disse Amanda Silva.

Júlio Martins, de 32, foi outro que aguardava o cantor ser liberado. Em seu colo o filho João Marcelo, de 3, segurava um cartaz com a inscrição "todos são iguais".

— Saí da Vila Kennedy para ver o Poze — disse.

Mais de 50 policiais militares reforçam o esquema de segurança em frente ao Complexo de Gericinó. A expectativa é que Poze sai do presídio a qualquer momento. O cantor foi preso em casa, no último dia 29, por apologia ao tráfico. Nesta segunda-feira, o um habeas-corpus foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinando que o cantor seja colocado em liberdade.

MC Borges e MC Chefin também aguardam a saída de Poze do presídio. Eles foram cercados por fãs do cantor e não falaram com jornalistas.

