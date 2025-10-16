A- A+

COMIDA RÁPIDA Fast food prejudica a memória em apenas quatro dias, aponta estudo Pesquisa da Universidade da Carolina do Norte mostra que dieta rica em gordura altera células cerebrais ligadas à memória, mas danos podem ser revertidos com jejum ou mudança alimentar

Quatro dias são suficientes para que o consumo de fast food comece a afetar o cérebro. Um estudo da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, concluiu que uma dieta rica em gordura e ultraprocessados, típica do padrão ocidental, prejudica rapidamente as células cerebrais responsáveis pela memória — embora o dano seja reversível.

A pesquisa, publicada na revista científica Neuron, identificou que o excesso de gordura reduz a disponibilidade de glicose no cérebro, afetando diretamente os interneurônios CCK do hipocampo, área responsável pela formação e consolidação das memórias.

"Não esperávamos que essas células fossem tão vulneráveis, nem que a alteração ocorresse em tão pouco tempo", afirmou Juan Song, pesquisadora do Centro de Neurociências da universidade.

O hipocampo é uma das regiões mais sensíveis do cérebro e também uma das primeiras afetadas em doenças como o Alzheimer. A glicose é sua principal fonte de energia; quando escasseia, a comunicação entre neurônios se deteriora, comprometendo as funções cognitivas.

Nos testes, ratos alimentados com comidas gordurosas por apenas quatro dias apresentaram déficits de memória e atividade anormal dos interneurônios CCK. O estudo também identificou o papel da proteína piruvato quinase M2 (PKM2), que regula o uso de glicose pelos neurônios. Quando há desequilíbrio, as células entram em um estado de hiperatividade, interferindo no processamento de informações.

Os pesquisadores acreditam que o mecanismo é semelhante em humanos, o que reforça os alertas sobre o impacto de alimentos ultraprocessados e ricos em gordura saturada no aumento do risco de demência e Alzheimer.

Boa notícia: cérebro pode se recuperar

Ao suspender a dieta gordurosa e restaurar os níveis normais de glicose, a atividade cerebral voltou ao padrão normal. Os ratos recuperaram a função das células piramidais, essenciais à memória de curto prazo, e os déficits cognitivos desapareceram.

Curiosamente, o jejum intermitente também se mostrou eficaz: períodos controlados sem alimentação ajudaram a restaurar a atividade normal das células cerebrais.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo de alimentos ultraprocessados já representa mais da metade das calorias ingeridas em diversos países ocidentais. Além da obesidade e das doenças cardiovasculares, essa dieta pode acelerar o declínio cognitivo — uma tendência que, segundo os cientistas, pode ser revertida com mudanças simples na alimentação.

